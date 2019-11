Ομπάμα προς νέους: «Μην είστε απόλυτοι, ο κόσμος είναι γεμάτος αμφισημίες»

«Εχω την αίσθηση πλέον πως μερικές φορές κάποιοι νέοι άνθρωποι πιστεύουν – και αυτό εντείνεται με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – πως ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξει κάτι έγκειται στο να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο επικριτικοί προς άλλους ανθρώπους, θεωρώντας πως αυτό αρκεί. Ωσάν κάθε φορά που αναρτώ ένα tweet για κάτι που δεν κάνατε σωστά ή για μια λάθος λέξη που χρησιμοποιήσατε, να μπορώ μετά να καθίσω αναπαυτικά και να αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, λέγοντας “φίλε, είδες πόσο αφυπνισμένος υπήρξα; Σας ξεμπρόστιασα”. Αυτό, όμως, δεν είναι ακτιβισμός, αυτό δεν αφορά την αλλαγή. Εάν το μοναδικό που κάνετε είναι να λιθοβολείτε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα φτάσετε μακριά. Αυτό είναι πολύ εύκολο».

Αυτά δήλωσε την περασμένη Τρίτη ο Μπαράκ Ομπάμα, βάλλοντας κατά της κυριαρχίας της αποκαλούμενης «κουλτούρας της επίκρισης» (call-out culture) και της υπερβολικής «αφύπνισης» (wokeness) όσον αφορά το δίκαιο και το ορθό, στο πλαίσιο της οποίας η Γκρέτα Τούνμπεργκ επικρίθηκε, για παράδειγμα, γιατί διέσχισε μεν τον Ατλαντικό με ένα ιστιοφόρο μηδενικών ρύπων αλλά επρόκειτο για ένα σκάφος πολυτελείας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε μια εκτενή συνέντευξη στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Obama Foundation με κεντρικό θέμα την ακτιβιστική δράση της νεολαίας στη σύγχρονη εποχή. Και παρέμεινε για περισσότερο από μια ώρα στην κεντρική σκηνή, συνομιλώντας με την ηθοποιό και ακτιβίστρια Γιάρα Σαχίντι και άλλους «νεαρούς ηγέτες από όλον τον κόσμο», σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, για πλήθος ζητημάτων. Περισσότερο αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσαν τα σχόλια του κατά της απολυτότητας της πολιτικής ορθότητας.

«Αυτή την ιδέα της καθαρότητας (purity) και το ότι ποτέ δεν συμβιβάζεστε και είστε πάντα πολιτικά “αφυπνισμένοι” και όλα τα σχετικά, θα πρέπει να τα ξεπεράσετε γρήγορα όλα αυτά. Ο κόσμος είναι άνω κάτω, υπάρχουν αμφισημίες. Ανθρωποι που πραγματικά προσφέρουν έχουν ελαττώματα. Οι άνθρωποι τους οποίους πολεμάτε ενδέχεται να αγαπάνε τα παιδιά τους και να έχετε μεταξύ σας κάποια κοινά σημεία» υποστήριξε ο προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτενώς αναφέρθηκε επίσης και στο πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδρούν στον ακτιβισμό, μιλώντας και για την «κουλτούρα της ακύρωσης» (cancel culture) θεμέλιο της οποίας αποτελεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, μια συλλογική αντίδραση περισσότερο, που παρατηρείται μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου, όταν κάποιος, δημόσιο πρόσωπο συνήθως, προβαίνει σε μια δήλωση ή σε μια πράξη κατακριτέα. Αμέσως μετά το εν λόγω άτομο καταδικάζεται από έναν καταιγισμό επικριτικών σχολίων που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλήγοντας, έτσι, στη συνέχεια να «ακυρώνεται», με τον όρο να υποδηλώνει πως όλοι όσοι σχετίζονται μαζί του, ακόμα και οι εργοδότες του, θα πρέπει να διακόψουν κάθε σχέση. Καθηγητής του Χάρβαρντ, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο Μάιο επειδή τόλμησε να υπερασπιστεί τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Fmr. President Barack Obama: «This idea of purity and you’re never compromised and you’re politically woke, and all that stuff — you should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. People who do really good stuff have flaws.» pic.twitter.com/6ISzic13yK

— The Hill (@thehill) October 30, 2019