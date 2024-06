Nότια Koρέα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο

Περίπου 20 πτώματα βρέθηκαν τη Δευτέρα ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Νότια Κορέα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας.

Οι έρευνες συνεχίζονται την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούν να ανασύρουν τα απανθρακωμένα πτώματα από το κτήριο.

🔥 Lithium Battery Factory Inferno In South Korea – At Least 20 Dead, Some Feared Trapped

A Hwaseong factory belonging to Aricell, one of South Korea’s key battery manufacturers, has erupted in a massive blaze, with authorities hauling 20 bodies from the scene, Yonhap reports.… pic.twitter.com/uQGsPVLE9B

— RT_India (@RT_India_news) June 24, 2024