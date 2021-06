Λευκός καπνός στο Ισραήλ – Κυβέρνηση σχηματίζει ο Λαπίντ, πρωθυπουργός ο Μπένετ

Πολιτικό δράμα ως σχεδόν το τελευταίο λεπτό αποδείχτηκε η διερευνητική εντολή προς τον Γιαΐρ Λαπίντ για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν ως την εκπνοή της προθεσμίας, στις 23:59 της Τετάρτης, με στόχο να εξευρεθεί η πλειοψηφία των 61 βουλευτών που χρειάζονται για την ψήφο εμπιστοσύνης.

Αργά την Τετάρτη, το ισραηλινό αραβικό κόμμα Ράαμ του ισλαμιστή Μανσούρ Αμπάς, επισημοποίησε τη στήριξή του στον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αίροντας έτσι ένα από τα τελευταία εμπόδια για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η Jerusalem Post ανέφερε ότι ο Αμπάς είχε απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά και συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος του υποσχέθηκε ευεργετικές διατάξεις για να μην συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Λαπίντ. (Το ίδιο υποσχέθηκαν και οι ηγέτες του αντίπαλου συνασπισμού).

Επειτα από το πράσινο φως από το κόμμα του Αμπάς, ο άραβας πολιτικός υπέγραψε τη συμφωνία με τους νέους του εταίρους. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που το αραβικό κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί περίπου το 20% του πληθυσμού, μετέχει στην κυβέρνηση.

Ο Λαπίντ ανακοίνωσε στον απερχόμενο πρόεδρο της χώρας Ρέουβεν Ρίβλιν, μισή ώρα πριν από τη λήξη της συμφωνίας, ότι έχει την απαιτούμενη στήριξη για να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Ο πρόεδρος, που παρακολουθούσε τον τελικό του κυπέλλου ποδοσφαίρου του Ισραήλ, συνεχάρη τηλεφωνικά τον Λαπίντ, ανέφερε το Reuters.

The 8 signatures on the document in which Lapid informed President Rivlin: I was able to form a government pic.twitter.com/foXnN8kTuI

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 2, 2021