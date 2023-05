Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο μετά το μπαράζ επιθέσεων με drones

Νέα αεροπορική επίθεση στο Κίεβο πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι Ρώσοι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ οι ουκρανικές Αρχές παραδέχθηκαν ότι επλήγη και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της χώρας, στη διάρκεια ενός άλλου κύματος βομβαρδισμών στη διάρκεια της νύχτας.

Μετά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς, οι σειρήνες ήχησαν και πάλι στην ουκρανική πρωτεύουσα το πρωί, ακολουθούμενες από σειρά εκρήξεων γύρω στις 11:10 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Εκρήξεις στην πόλη, σε συνοικίες του κέντρου», έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. «Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί», πρόσθεσε από την πλευρά της η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες στο βόρειο και τo ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας προκαλώντας την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση.

«Ολοι οι (ρωσικοί) αεροπορικοί στόχοι επλήγησαν με επιτυχία από την αντιαεροπορική άμυνα», δήλωσε η πηγή αυτή, λέγοντας πως «οι Ρώσοι δείχνουν ξεκάθαρα πως σκοπεύουν να εξολοθρεύσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Kyiv subway today. Russians waited until there were the most people in different institutions and on the streets to hit Kyiv with rockets. Terrorist state continues terrorizing civilians. pic.twitter.com/4gRseizGO8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 29, 2023

Η Ρωσία ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις αρχές του μήνα, όμως μέχρι και τη Δευτέρα οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιούνταν στη διάρκεια της νύχτας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η διοίκηση της περιφέρειας Χμελνίτσκι, στη δυτική Ουκρανία, είχε δηλώσει πως στρατιωτική εγκατάσταση επλήγη από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για αποθήκες και στρατιωτικό αεροδρόμιο.

«Τα ρωσικά στρατεύματα έπληξαν πολλές εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων μία στρατιωτική στην περιοχή Χμελνίτσκι», ανέφερε η ενημέρωση στο Telegram.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «πυρκαγιές σε αποθήκες καυσίμων» και στρατιωτικού εξοπλισμού και για τον διάδρομο προσαπογείωσης που υπέστη ζημιές. «Οι εργασίες για τον περιορισμό των πυρκαγιών συνεχίζονται».

«Πέντε ιπτάμενα οχήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας», σημείωσε ακόμη η διοίκηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Οι εργασίες επισκευής σε διάδρομο προσαπογείωσης άρχισαν», πρόσθεσε. Δεν έδωσε αριθμό για τυχόν θύματα, είπε μόνο πως οι πληροφορίες αυτές «βρίσκονται στο στάδιο της αποσαφήνισης».

Πρόκειται για μια σπάνια δημόσια δήλωση των ουκρανικών Αρχών που δεν αποκαλύπτουν σχεδόν ποτέ τις στρατιωτικές απώλειές τους, παρατήρησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο βομβαρδισμός αυτός στη δυτική Ουκρανία αποτελεί μέρος της μαζικής αεροπορικής επίθεσης εναντίον της χώρας που ξεκίνησε στη διάρκεια της νύχτας.

«Απόψε οι κατοχικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βασικές εγκαταστάσεις υποδομών στην Ουκρανία», εξαπολύοντας «έως 40 πυραύλους κρουζ» από αεροπλάνα πάνω από την Κασπία Θάλασσα και «περίπου 35 drones» από τον Βορρά και τον Νότο, δήλωσε αργότερα τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ουκρανικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι.

An air-raid alert is in effect in most regions of Ukraine. pic.twitter.com/vkaf0twrBG — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2023

Μόνο στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, «περισσότεροι από 40 αεροπορικοί στόχοι» καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης, σύμφωνα με την οποία η επίθεση αυτή είναι η 15η επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας από τις αρχές του μήνα.

«Αλλη μια δύσκολη νύχτα για την πρωτεύουσα», δήλωσε στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. «Χάρη στον επαγγελματισμό», της αντιαεροπορικής άμυνας, η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα ούτε μεγάλες ζημιές, υποστήριξε.

Με τους επαναλαμβανόμενους βομβαρδισμούς τους, οι Ρώσοι «επιδιώκουν να εξαντλήσουν την αντιαεροπορική άμυνα» της Ουκρανίας και να «διατηρήσουν τον άμαχο πληθυσμό σε κατάσταση μεγάλης ψυχολογικής έντασης», εκτίμησε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Another Russian attack rocked Ukraine’s capital on May 29. Journalist @liz_cookman captured the moment when terrified children were running toward the nearest shelter amidst a series of explosions in the Podil district. pic.twitter.com/IwKSCO35Wb — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2023

Today, russian terrorists attacked Kyiv again by ballistic and cruise missiles. Metro became the largest city shelter for thousands of Ukrainians. 🎥@suspilne_news pic.twitter.com/4GqWFCApB5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 29, 2023

Η Ουκρανία ετοιμάζει εδώ και μήνες μεγάλη αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων που κατέχουν μεγάλες περιοχές στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας. «Θα έρθει σύντομα η ώρα που θα περάσουμε στην αντεπίθεση», διαβεβαίωσε ο διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ουκρανία: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Ντονέτσκ

Εξάλλου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση νωρίτερα τη Δευτέρα στην πόλη Τορέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο.

Επλήγησαν ένα πολυώροφο κτήριο και ένα πρατήριο καυσίμων στην πόλη Τορέτσκ, η οποία πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής είχε πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων, ανέφερε στη σχετική ενημέρωσή του.

«Καθημερινά οι Ρώσοι εξαπολύουν σκοπίμως επιθέσεις κατά αμάχων στην περιοχή του Ντονέτσκ», κατήγγειλε.

Το Κρεμλίνο υπογραμμίζει ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν στοχεύουν αμάχους και αρνείται τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί την εισβολή στην Ουκρανία.

Η περιφέρεια Ντονέτσκ έχει αποτελέσει θέατρο σφοδρών και πολύνεκρων μαχών τους τελευταίους μήνες.

The occupiers shelled Toretsk in the Donetsk region. One person was killed and nine were wounded. pic.twitter.com/ZxQdqEvo5I — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2023

