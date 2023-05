Η ουκρανική αντεπίθεση ξεκινάει: «Ηρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τα εδάφη μας»

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας διεμήνυσε το πρωί του Σαββάτου ότι ο στρατός της χώρας είναι έτοιμος να ξεκινήσει την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή του, μετά από πολλούς μήνες προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εντατικών επιθέσεων σε υποδομές του εχθρού και μιας προπαγανδιστικής εκστρατείας η οποία είχε ως στόχο την πρόκληση σύγχυσης στο στρατόπεδο των Ρώσων.

«Ηρθε η ώρα να πάρουμε πίσω ό,τι είναι δικό μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι.

Η κοφτή δήλωση, συνοδευόμενη από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ουκρανικά στρατεύματα να προετοιμάζονται για μάχη, φαινόταν να έχει σκοπό να εμψυχώσει ένα έθνος κουρασμένο από 15 μήνες πολέμου και να σπείρει τον φόβο τις ρωσικές μονάδες, έγραψαν οι New York Times.

Ο Ζαλούζνι δεν έδωσε ωστόσο καμία πληροφορία ως προς το πού ή το πότε θα εκκινήσουν οι επιχειρήσεις του ουκρανικού στρατού για την εκδίωξη των δυνάμεων της Μόσχας από τα κατεχόμενα εδάφη.

Valerii Zaluzhnyi, Commander-in-Chief of the Ukrainian Army, published a video titled "Time to take back what is ours" – a prayer for liberation of Ukraine.

The video was inspired by a prayer written by Osyp Mashchak almost 100 years ago. The main theme of the modern prayer is… pic.twitter.com/u9t42rmyr5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2023