Κίεβο: Η πιο σφοδρή ρωσική επίθεση με drones από την αρχή του πολέμου

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 66 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι και πυραύλους που κατευθύνονταν στο Κίεβο τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 από τα 35 drones και 37 από τους 40 πυραύλους σε όλη τη χώρα και πρόσθεσε ότι η Μόσχα στοχοθέτησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Εκρήξεις συντάραξαν την πόλη τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, τη 15η μέσα στον Μάιο.

«Πύραυλος καταρρίφθηκε κοντά στο Κίεβο», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, διαβεβαιώνοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετά προάστια, όπως η ιστορική συνοικία Ποντίλ, όπου συντρίμμια κατέπεσαν στην οροφή σπιτιού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλέστηκαν ο Κλίτσκο και η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η επίθεση με drones προκάλεσε κάποιες ζημιές στις υποδομές του λιμανιού της Οδησσού, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

Παράλληλα, η επίθεση του Σαββάτου προς Κυριακή χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως τώρα στον πόλεμο. Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και μία 35χρονη τραυματία στο Κίεβο και δύο νεκρούς στο Χάρκοβο.

Ο συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας ήχησε σε όλη την Ουκρανία και διήρκεσε για πέντε ώρες.

Οι Ουκρανοί κατέρριψαν 52 από τα 54 drones που έστειλαν οι Ρώσοι εναντίον τους, την ημέρα που η Ουκρανία γιόρταζε την ίδρυσή της πριν από 1.541 χρόνια.

That night, the 🇷🇺occupiers attacked military facilities and critical infrastructure facilities of Ukraine with cruise missiles and attack drones

67 air targets were destroyed by the forces and means of air commands:

– 37 Kh-101/Kh-555 cruise missiles

– 29 Shahed-136/13 pic.twitter.com/5OLl4aoTqi

