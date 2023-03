Νέο ναυάγιο σε λιβυκά χωρικά ύδατα με δεκάδες αγνοούμενους

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στην κεντρική Μεσόγειο μετά την ανατροπή της λέμβου με την οποία ταξίδευαν προς την Ευρώπη, έχοντας ξεκινήσει από τη Λιβύη, εν μέσω κακοκαιρίας.

Η ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans έγραψε στο Twitter ότι σύμφωνα με αρκετές πηγές το σκάφος ανατράπηκε το πρωί της Κυριακής περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βεγγάζης.

Η Alarm Phone, μια φιλανθρωπική οργάνωση που δέχεται κλήσεις από πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο, δήλωσε ότι για πρώτη φορά ειδοποίησε τις Αρχές της κοντινής Ιταλίας το Σάββατο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης επέμβασης για τη διάσωση του σκάφους, στο οποίο επέβαιναν 47 άτομα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, δεκάδες άνθρωποι από αυτό το κινδυνεύον σκάφος έχουν πνιγεί», ανέφερε η οργάνωση σε σχετική ανάρτησή της.

⚫ We are in shock. According to different sources, dozens of people from this boat in distress have drowned. We first alerted authorities at 2:28h CET on 11 March, emphasising the urgent distress situation. The Italian authorities knowingly delayed rescue and let them die.

