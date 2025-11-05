Νέα Ζηλανδία: Γεράκι επιτίθεται σε ανθρώπους – οι Αρχές εφιστούν την προσοχή

Οι Αρχές της Νέας Ζηλανδίας εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφεύγουν το γεράκι της χώρας -το kārearea στη γλώσσα των Μαορί- μετά από αναφορές για επιθέσεις σε όσους πλησιάζουν πολύ κοντά στη φωλιά του.

Το απειλούμενο γεράκι, στέφθηκε «πουλί της χρονιάς» τον Σεπτέμβριο, στον ετήσιο διαγωνισμό της χώρας.

Είναι το γρηγορότερο πτηνό της Νέας Ζηλανδίας, ικανό να πετάει με 200 χλμ./ώρα όταν καταδιώκει το θήραμά του, και έχει εντυπωσιακά νύχια.

Το γεράκι kārearea παρακολουθεί άλλα πουλιά, σαύρες ή μικρά θηλαστικά -μερικές φορές μεγαλύτερα από το ίδιο- από ύψος πριν βουτήξει για να αρπάξει το θήραμά του.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, γίνονται πολύ προστατευτικά, και επιτίθενται όταν αισθάνονται ότι απειλούνται τα μικρά τους.

«Τα άκουσα πριν τα δω, μετά όρμησαν πάνω μου μερικές φορές και με κύκλωσαν από ψηλά», δήλωσε η Ελι Μόργκαν, μια φωτογράφος που δέχθηκε επίθεση από kārearea στη Νότια Νήσο, τον περασμένο μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα, το δημοτικό συμβούλιο του Χατ, βόρεια του Γουέλινγκτον, προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν μακριά από ένα μονοπάτι σε σημείο με θάμνους στην περιοχή, όπου εντοπίστηκαν φωλιές kārearea.

«Δυστυχώς, επιτίθενται σε κόσμο που χρησιμοποιοεί το μονοπάτι», δήλωσε το συμβούλιο. «Συνιστούμε να αποφύγετε αυτήν την περιοχή προς το παρόν και να δώσετε στους νικητές του βραβείου “Πουλί της Χρονιάς 2025” λίγο χώρο κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος, έχουν απομείνει περίπου 5.000 έως 8.000 kārearea, στη Νέα Ζηλανδία. Ζουν σε δάση σε όλη τη χώρα και κινδυνεύουν από εισαγόμενα θηλαστικά όπως γάτες, σκαντζόχοιροι και ερμίνες, τα οποία τρώνε τα αυγά τους.

Τα Kārearea αναπαράγονται από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι και θα υπερασπιστούν τα μικρά τους μέχρι να είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν τη φωλιά, δήλωσε στον Guardian η Αλι Μίντι, υπεύθυνη περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα πουλιά προστατεύουν μία ακτίνα 400 μέτρων από τη φωλιά τους, αλλά ειδικά αν κάποιος πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, θα σημάνουν συναγερμό.

«Βουτούν πάνω σου από ψηλά, συνήθως στην κορυφή του κεφαλιού», είπε η Μίντι, προσθέτοντας ότι συνήθως αποφεύγουν την επαφή, προκειμένου να προστατευτούν.

Η καταστροφή των οικοτόπων έχει ωθήσει τα πουλιά σε περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρχουν μονοπάτια πεζοπορίας.

«Ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους λίγο συχνότερα», είπε η ίδια.

Οι πεζοπόροι θα πρέπει να αποφεύγουν περιοχές που εμφανίζουν πινακίδες με τη φράση «φωλιές kārearea» και, αν βρεθούν σε κοντινή απόσταση, θα πρέπει να φύγουν ήρεμα και γρήγορα, πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News