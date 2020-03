Νέα Υόρκη: Η «πόλη που ποτέ δεν κοιμάται»… κοιμήθηκε λόγω κορονοϊού

Την αρχή έκανε η Νέα Υόρκη. Η πόλη «που ποτέ δεν κοιμάται» αποφάσισε να κατεβάσει ρολά και διέταξε το κλείσιμο των εστιατορίων, των μπαρ και των καφέ σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της διασποράς του κορονοϊού. Ακολούθησαν μια σειρά από αμερικανικές πόλεις ως τη δυτική ακτή. Την Κυριακή και οι αρχές του Λος Aντζελες ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στο κλείσιμο όλων των χώρων εστίασης και διασκέδασης με στόχο την αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Covid-19.

Το μέτρο θα ισχύσει τουλάχιστον ως τις 31 Μαρτίου, διευκρίνισε στη σελίδα του στο Facebook ο δήμαρχος του Λος Aντζελες Eρικ Γκαρσέτι, εξηγώντας ότι τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ θα μπορούν να πωλούν τρόφιμα μόνο για διανομή.

«Δεν είναι εύκολο και δεν λαμβάνω αυτή την απόφαση με ελαφριά καρδιά. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται αυτή την περίοδο», πρόσθεσε στο Twitter ο Γκαρσέτι.

These are the emergency steps we are taking to help prevent the spread of COVID-19 & protect people across LA, effective at midnight tonight. This isn’t easy & I don't make this decision lightly. We will do everything we can to help businesses & workers impacted during this time. pic.twitter.com/FAAOcRBDn7

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 16, 2020