Ναυάγιο στη Λιβύη: «Συνολικά 61 μετανάστες πνίγηκαν»

Πλεούμενο με 86 επιβαίνοντες ανετράπη στα ανοικτά της Λιβύης. Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) επιβεβαίωσε την είδηση, προσθέτοντας ότι το πλεούμενο είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα της Λιβύης.

Ο πρώτος συναγερμός, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, σήμανε από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Ρώμης πριν δυο ημέρες, μετά από σχετικό αίτημα της λιβυκής ακτοφυλακής.

Παράλληλα, δυο αεροσκάφη της Frontex φέρεται να πέταξαν πάνω από την περιοχή από την οποία είχε σημάνει ο συναγερμός, ενώ στο ίδιο σημείο βρισκόταν και το πλοίο Ocean Viking, τoυ δικτύου ανθρωπιστικών οργανώσεων SOS Mediterranée, το οποίο διέσωσε άλλους 25 μετανάστες που βρίσκονταν σε άλλο πλοιάριο.

🚨 61 migrants including women and children drowned following a tragic shipwreck off Libya. According to the survivors, the boat with around 86 people left the libyan shores from Zwara. The central Mediterranean continues to be one of the world's most dangerous migration routes. pic.twitter.com/RsFSUzzFYK

— IOM Libya (@IOM_Libya) December 16, 2023