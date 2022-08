NASA: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του «Artemis 1» λόγω τεχνικών προβλημάτων

Ακυρώθηκε προς το παρόν, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η εκτόξευση της αποστολής «Αρτεμις 1» της NASA, που θα ήταν το πρώτο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη.

Σαράντα λεπτά πριν την προγραμματισμένη εκτόξευση, στις 3:33 το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας, 8:33 το πρωί τοπική ώρα) και ενώ χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στο Κέιπ Κανάβεραλ της Φλόριντα, για να την παρακολουθήσουν, η NASA ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο τεχνικά προβλήματα, από τα οποία το ένα σοβαρό, και είχε σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση για να τα επιδιορθώσει.

Καθώς όμως, το χρονικό «παράθυρο» για την εκτόξευση ήταν μόλις δύο ώρες, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα, ότι διακόπτει τη διαδικασία για τη Δευτέρα.

Η επόμενη ευκαιρία για την εκτόξευση είναι η Παρασκευή και η Δευτέρα, 2 και 5 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, καθώς τότε οι συνθήκες θα είναι πάλι ευνοϊκές. Ομως, προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν θα έχουν επιδιορθωθεί οι βλάβες μέχρι τότε.

Στο κέντρο της NASA βρισκόταν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία επιβλέπει το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας, για λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Το βασικότερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και ανάγκασε τους υπεύθυνους να σταματήσουν τη διαδικασία εκτόξευσης του γιγαντιαίου Συστήματος Διαστημικής Εκτόξευσης (SLS), το ισχυρότερο που έχει κατασκευάσει ποτέ η NASA, αφορά δυσλειτουργία στο σύστημα ψύξης μίας από τις τέσσερις βασικές μηχανές του, που οφείλεται σε διαρροή στο σύστημα που τροφοδοτεί τον πύραυλο με υδρογόνο.

Ο 98μετρος πύραυλος SLS θα μεταφέρει στο Διάστημα την κάψουλα Orion, η οποία θα συνεχίσει το ταξίδι της στη Σελήνη, γύρω από την οποία θα τεθεί σε τροχιά για ένα μήνα. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2025.

Τελευταία φορά που ο άνθρωπος πάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης, ήταν τον Δεκέμβριο του 1972, με το διαστημόπλοιο «Απόλλων 17». Η Αρτεμις ήταν η αδελφή του Απόλλωνα, ενώ στις νέες αποστολές θα συμμετέχουν και γυναίκες αστροναύτες, για αυτό και οι Αμερικανοί ονόμασαν έτσι το νέο πρόγραμμα.

Οπως έγινε γνωστό, οι τεχνικοί της NASA είχαν αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα στις δοκιμές του συστήματος.

