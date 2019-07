Μύθοι και αλήθειες για την προσελήνωση του Apollo 11

Τις πραγματικές συνθήκες, βήμα προς βήμα, κάτω από τις οποίες επιτεύχθηκε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ού αιώνα περιγράφει ένα νέο docu-drama του BBC, το οποίο θα μεταδοθεί σε λίγες ημέρες, λίγο πριν από την συμπλήρωση 50 ετών από την κατάκτηση της Σελήνης από το τριμελές πλήρωμα του Apollo 11.

Σύμφωνα με τους Times, το ταινιάκι με τίτλο «Οκτώ Ημέρες: Ως την Σελήνη και Πίσω» (8 Days: To the Moon and Back) που θα προβληθεί στις 10 Ιουλίου από το BBC2, είναι ένα docu-drama, δηλαδή συνδυάζει τη δραματοποίηση των γεγονότων με το ντοκιμαντέρ, καθώς όλοι οι διάλογοι μεταξύ των αστροναυτών του Apollo 11 βασίζονται στις αυθεντικές ηχογραφήσεις της NASA από την 20ή Ιουλίου 1969.

Οι ηθοποιοί που παίζουν τον Νιλ Αρμστρονγκ, τον Μπαζ Ολντριν και τον Μάικλ Κόλινς τους υποδύονται κάνοντας lip-sync, δηλαδή συγχρονίζοντας τα χείλη τους στις αυθεντικές ηχογραφήσεις, ενώ τα πλάνα αρχείου και τα υπερσύγχρονα γραφικά από υπολογιστές δίνουν στους θεατές μια ακριβή αίσθηση της κλειστοφοβίας και του κινδύνου που διέτρεχαν οι αστροναύτες μέσα στη διαστημική κάψουλα.

«Θέλαμε να φτιάξουμε το ντοκιμαντέρ που θα μπορούσε να έχει κάνει η ΝASA, αν διέθετε τη σημερινή ικανότητα του Χόλιγουντ» δήλωσε ο Αντριου Κόεν, επικεφαλής των BBC Studios.

«Ολόκληρος ο κόσμος κοιτούσε ψηλά, στον ουρανό, αλλά κανείς δεν ήξερε πραγματικά τι συνέβαινε μέσα σε εκείνη την κάψουλα» προσθέτει.

Οπως σημειώνει το δημοσίευμα, η ταινία διανθίζεται και από κάποιους αστείους διάλογους μεταξύ του πληρώματος.

Μάλιστα, σε μια χαρακτηριστική ατάκα, όταν ο Ολντριν βλέπει έναν μεγάλο κρατήρα στην επιφάνεια της Σελήνης, λέει πως «αυτός είναι η Μητέρα (των κρατήρων)», εννοώντας πως είναι ο μεγαλύτερος όλων, για να πάρει την ανταπάντηση από τον Αρμστρονγκ: «Ελα τώρα Μπαζ, μην αναφέρεσαι σε έναν κρατήρα ως «μητέρα», χρησιμοποίησε ένα επιστημονικό όνομα».

Επίσης, η ταινία δείχνει και ένα γεγονός που ήταν μέχρι πρότινος άγνωστο στο ευρύ κοινό, τον Ολντριν να λαμβάνει Θεία Κοινωνία πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης.

Εδώ το τρέιλερ της μίνι ταινίας: