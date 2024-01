Μητσοτάκης στο Bloomberg: Νόμος του κράτους τον Φεβρουάριο η ρύθμιση για τον γάμο των ομοφύλων

Για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης και ψήφισης στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, αλλά και για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας που όπως είπε, θα συνεχιστεί και το 2024, μίλησε στην τηλεόραση του Bloomberg και τη δημοσιογράφο Φρανσίν Λάκουα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Νταβός όπου βρίσκεται για το World Economic Forum.

Tο 2024 θα είναι πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χάρη στη θετική αυτή πορεία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα προσελκύσει ακόμη περισσότερες ξένες επενδύσεις.

Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως υπάρχουν ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, δήλωσε ωστόσο αισιόδοξος, εκτιμώντας πως «είμαστε προ ενός μακράς διαρκείας αναπτυξιακού κύκλου».

«Αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε», επέμεινε, είναι να παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος και να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε».

«Εχουμε βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αλλάξαμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, διότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούσαν να θεωρούν την Ελλάδα ως “χαμένη υπόθεση” (lost cause). Η Ελλάδα δεν είναι πια μια “χαμένη υπόθεση”. Είναι μια πολύ επιτυχημένη οικονομία και αυτό προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και πάλι κατά τη διάρκεια των 36 ωρών που βρίσκομαι στο Νταβός», πρόσθεσε μεταφέροντας τις πρώτες του εντυπώσεις από τις εργασίες του WEF για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον η χώρα.

