Μητσοτάκης: Η Δικαιοσύνη περνά στην ψηφιακή εποχή

Για τα πλεονεκτήματα που έχει, σε πολλά επίπεδα, ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος, τον οποίο παρουσίασαν σήμερα τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων με τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο θα υπάρξει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας, μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πώς εφαρμόζεται στην πράξη το πρωτοποριακό νέο σύστημα που αλλάζει την καθημερινότητα και διευκολύνει το έργο δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «να συγχαρώ το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη μεγάλη υποστήριξη του υπουργείου επί των ψηφιακών θεμάτων και του υπουργού, κ. Παπαστεργίου, για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Μιλάμε συχνά για το πώς η Δικαιοσύνη θα περάσει στην ψηφιακή εποχή και στον 21ο αιώνα. Και εδώ νομίζω ότι πράγματι γίνεται ένα άλμα, το οποίο διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους, δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους.

Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη του πώς, Υπουργέ μου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους για σημαντικά έργα τα οποία μας επιτρέπουν να περάσει η Δικαιοσύνη σε μία τελείως νέα εποχή.

Οπότε, πολλά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτό το έργο και προφανώς ευελπιστούμε να τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να καλύψει ο ψηφιακός φάκελος όλο το φάσμα των δικαστικών υποθέσεων, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το 2027».

Τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού δικαστικού φακέλου

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, με το οποίο επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και ενισχύεται η διαφάνεια.

Ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τη δικογραφία μιας υπόθεσης, δίνοντας σε δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα με ένα κλικ, αντί για τις δεκάδες εργατοώρες και τις χιλιάδες φωτοτυπημένες σελίδες που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για κάθε δικαστική πράξη. Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο φέρουν αποδεικτικό κατάθεσης και οι εκτυπώσεις τους λογίζονται ως επίσημα και επαληθεύσιμα αντίγραφα.

Στο νέο σύστημα εντάσσονται από την 1η Απριλίου όλες οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, δηλαδή το 60% των υποθέσεων των δικών, και θα επεκταθεί σε όλες τις υποθέσεις έως το 2027.

Χάρη στις καινοτομίες αυτές διευκολύνεται και συνεπώς επιταχύνεται ουσιαστικά η απονομή της δικαιοσύνης, προς όφελος των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη να διεκπεραιώνει από τον υπολογιστή στο γραφείο του, σε 10 μόλις λεπτά, την κατάθεση αγωγής για υπόθεση στο Κτηματολόγιο, για την οποία μέχρι τώρα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος, απαιτούνταν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες καθώς προϋπέθετε τη μετακίνηση του ιδίου και των συνεργατών του στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως και την εκτύπωση εκατοντάδων σελίδων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News