Νετανιάχου κατά Τραμπ για τη συμμετοχή Τουρκίας και Κατάρ στην εποπτεία της Γάζας

Το Ισραήλ αντιδρά στη σύνθεση της αμερικανικής επιτροπής που δημιουργήθηκε για να εποπτεύει τη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει εχθρούς του εβραϊκού κράτους, όπως η Τουρκία και το Κατάρ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι η επιτροπή που συστάθηκε από τον Λευκό Οίκο για να προωθήσει τις επόμενες φάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, «δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και είναι αντίθετη με την πολιτική του».

Τα σχόλια αυτά αποτελούν μια σπάνια δημόσια επίπληξη των προσπαθειών των ΗΠΑ να εφαρμόσουν το σχέδιο ειρήνης με πρωτοστάτη τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως επισήμανε η Wall Street Journal, οι δηλώσεις Νετανιάχου αντικατοπτρίζουν τη βαθιά δυσπιστία του Ισραήλ τόσο προς την Τουρκία όσο και προς το Κατάρ, δύο χώρες που στηρίζουν την Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ.

Και οι δύο χώρες φιλοξενούν ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους της Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή τη σύσταση του «Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γάζας», το οποίο θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Μεταξύ των μελών του συμβουλίου είναι ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ, Αλί Θαουαντί.

Αλλα μέλη είναι αξιωματούχοι από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ και ένας Ισραηλινο-κυπριανός επιχειρηματίας, αλλά κανένας Παλαιστίνιος.

Το Ισραήλ κατέστησε σαφή την αντίθεσή του στη συμμετοχή της Τουρκίας και του Κατάρ, δήλωσε η Μίρι Ρεγκέβ, ανώτερη υπουργός του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στο Army Radio.

«Το έχουμε πει ξεκάθαρα στον Τραμπ και στους συνεργάτες του», είπε. Η Ρεγκέβ δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να αλλάξει τη σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του φέτος, δέχθηκε κριτική στο εσωτερικό της χώρας από συμμάχους και αντιπάλους του για την αποτυχία του να αποτρέψει την επιρροή της Τουρκίας και του Κατάρ στη Γάζα.

«Οι χώρες που έδωσαν ζωή στη Χαμάς δεν μπορούν να είναι αυτές που θα την αντικαταστήσουν», έγραψε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ και ακροδεξιός σύμμαχος του Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριχ, στο X το Σάββατο.

«Ο πρωθυπουργός πρέπει να παραμείνει σταθερός σε αυτό, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη διαχείριση μιας διαμάχης με τον μεγάλο σύμμαχό μας και τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας προορίζεται να λειτουργήσει ως μεσάζων μεταξύ μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης, τα μέλη της οποίας ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, και του Συμβουλίου Ειρήνης, μιας 12μελούς επιτροπής υπό την ηγεσία του Τραμπ, η οποία θα καθορίζει την πολιτική για τη Γάζα και, ενδεχομένως, και για άλλες συγκρούσεις.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αν και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα περιλαμβάνει αρχηγούς κρατών. Οι ηγέτες της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Καναδά και της Αργεντινής έχουν επιβεβαιώσει ότι έλαβαν προσκλήσεις να συμμετάσχουν στο συμβούλιο.

Το Συμβούλιο Ειρήνης αναμένεται να συμμετάσχει στην επίβλεψη του αφοπλισμού της Χαμάς, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Ωστόσο, το σχέδιο του Τραμπ δεν περιγράφει με σαφήνεια πώς θα γίνει αυτό. Η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα βαρέα όπλα της, όπως το οπλοστάσιό της με ρουκέτες και αντιαρματικά πυραύλους, αλλά μέχρι στιγμής έχει απορρίψει το αίτημα του Ισραήλ να παραδώσει τα ελαφρά όπλα της. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η Χαμάς διαθέτει περίπου 60.000 αυτόματα όπλα και ότι η οργάνωση πρέπει να τα παραδώσει στο πλαίσιο της αποστρατιωτικοποίησης.

Η συμμετοχή αξιωματούχων του Κατάρ και της Τουρκίας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, δείχνει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι πλήρως συντονισμένες όσον αφορά το σχέδιο για το μέλλον της Γάζας. Αναλυτές λένε ότι η απόφαση να συμπεριληφθούν οι δύο ισραηλινοί αντίπαλοι θα δημιουργήσει μια μάχη επιρροής πάνω στον Τραμπ και το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο είναι ελλιπές σε λεπτομέρειες.

«Τελικά, το θέμα θα είναι ποιος θα καταφέρει να πείσει τον Τραμπ για τον αφοπλισμό», δήλωσε στην WSJ ο Οφερ Γκούτερμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφαλείας με έδρα το Τελ Αβίβ.

