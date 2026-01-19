-
O Σωκράτης Φάμελλος το έριξε στο τραγούδι
Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να πτοείται από τα εσωτερικά προβλήματα του κόμματος που παρέλαβε το φθινόπωρο του 2024, μετά την περιπέτεια Στέφανου Κασσελάκη και την απόσυρση του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα, στην εκδήλωση της κοπής πίτας των εργαζομένων στον ΣΥΡΙΖΑ, μια μάζωξη που έγινε την Κυριακή σε ένα κέντρο στου Ψυρρή, ο κ. Φάμελλος έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε –άψογα– το υπέροχο «Δίχτυ» (στίχοι Νίκος Γκάτσος, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος).
Κατ’ αρχάς δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Ο κ. Φάμελλος και έχει φωνάρα και είναι αυτό που λέμε «ράτσας» όσον αφορά τη μουσική: αδελφός του είναι ο τραγουδοποιός Μανώλης Φάμελλος, ενώ και οι δύο έχουν συγγένεια με τον θρυλικό λαϊκό τραγουδιστή Πάνο Γαβαλά –το τραγούδι ήταν πάντα στο σπίτι τους.
Η έκπληξη ίσως είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα μπορούσε κανείς να το πει και πολιτικά αυτοαναφορικό, για έναν άνθρωπο που πιάστηκε στα βρόχια ενός κομματικού ναυαγίου.
«Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς/
κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει
»μονάχος βρες την άκρη της κλωστής/
κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι»…
[απολαύστε υπεύθυνα]
Η Θεοδώρα Τζάκρη το έριξε στον χορό
Μένουμε στον καλλιτεχνικό χώρο, για να πούμε ότι η Θεοδώρα Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλεύτρια (κατά τη συριζαϊκή ιδιόλεκτο, που της έμεινε) Πέλλας και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, συνεχίζει την πολιτική της δραστηριότητα απτόητη.
Και λέμε απτόητη, διότι μολονότι το ΚΙΔΗ μετριέται πλέον στις δημοσκοπήσεις στο 1,1% και ο ιδρυτής του, Στέφανος Κασσελάκης, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης, εκείνη δεν άφησε εκδήλωση και κοπή πίτας στην εκλογική της περιφέρεια που να μη δώσει το «παρών» και να κλέψει, με το γνωστό της μπρίο, την παράσταση.
Για την πολιτική της δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο, η κυρία Τζάκρη μας ενημέρωσε μέσω μιας αναλυτικής ανάρτησης στα social media, συνοδευόμενης από σχετικό φωτογραφικό υλικό –σε μια εικόνα, δε, η βουλεύτρια Πέλλας χορεύει.
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη προειδοποιεί: Το ούζο και το τσίπουρο δεν θεραπεύουν τη γρίπη
Περνάμε στο ιατρικό ρεπορτάζ. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, έκανε δύο πράγματα το Σαββατοκύριακο:
α) Περιόδευσε στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών: όπως μας ενημέρωσε, πήγε «στη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου του Περιστερίου και μετά στο πανηγύρι με τον Σύλλογο Ποντίων και τα νόστιμα πιροσκί», έπειτα «στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου» και ακολούθως στις πρωτοχρονιάτικες βασιλόπιτες του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Κρήτες» στο Περιστέρι και του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω –αυτές τις χάρηκε λίγο περισσότερο, καθώς η κυρία Αγαπηδάκη είναι από τη Σητεία.
β) Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ακριβώς λόγω της κρητικής καταγωγής της, έσπευσε να προειδοποιήσει τους πολίτες ότι το αλκοόλ δεν είναι φάρμακο, εν μέσω έξαρσης της επιδημίας γρίπης.
«Το αλκοόλ (και το τσίπουρο και το ούζο και κάθε άλλο απόσταγμα-αλκοόλ είναι) δεν είναι φάρμακο και δε μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το Tamiflu ούτε τη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή που συστήνει ο ιατρός», ανέφερε η αν. υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή της το Σάββατο.
Δεν είπε τίποτα για το ρακόμελο πάντως.