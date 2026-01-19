Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να πτοείται από τα εσωτερικά προβλήματα του κόμματος που παρέλαβε το φθινόπωρο του 2024, μετά την περιπέτεια Στέφανου Κασσελάκη και την απόσυρση του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, στην εκδήλωση της κοπής πίτας των εργαζομένων στον ΣΥΡΙΖΑ, μια μάζωξη που έγινε την Κυριακή σε ένα κέντρο στου Ψυρρή, ο κ. Φάμελλος έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε –άψογα– το υπέροχο «Δίχτυ» (στίχοι Νίκος Γκάτσος, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος).

Κατ’ αρχάς δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Ο κ. Φάμελλος και έχει φωνάρα και είναι αυτό που λέμε «ράτσας» όσον αφορά τη μουσική: αδελφός του είναι ο τραγουδοποιός Μανώλης Φάμελλος, ενώ και οι δύο έχουν συγγένεια με τον θρυλικό λαϊκό τραγουδιστή Πάνο Γαβαλά –το τραγούδι ήταν πάντα στο σπίτι τους.

Η έκπληξη ίσως είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα μπορούσε κανείς να το πει και πολιτικά αυτοαναφορικό, για έναν άνθρωπο που πιάστηκε στα βρόχια ενός κομματικού ναυαγίου.

«Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς/

κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει

»μονάχος βρες την άκρη της κλωστής/

κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι»…

