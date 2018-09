Πώς βρέθηκε να κάνει βόλτες στον Τάμεση μια φάλαινα;

Ενα πρωτοφανές για αυτά τα νερά θέαμα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι κάτοικοι κοντά στις εκβολές του Τάμεση στη Βρετανία.

Μια φάλαινα μπελούγκα έχει κάνει την εμφάνισή της με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι θα πρέπει να έχασε τον προσανατολισμό της για να βρεθεί εκεί, χιλιάδες χιλιόμετρα από τον τόπο όπου συνήθως ζει, στην Αρκτική.

Το θηλαστικό εμφανίστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη ενώ κάποιες αναφορές μιλούν για εμφανίσεις και την Τετάρτη.

Ηδη την έχουν βαφτίσει Μπένι, αναφέρει το BBC.

This drone footage has given us a closer look of the rare beluga whale which has been spotted in the River Thames.

Experts are warning that the whale could be 'in trouble'.

Read more here: https://t.co/ifIUDkMFgP pic.twitter.com/ILK5PtZsih

