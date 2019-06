Μετρημένος ο Τραμπ στην τελετή για την D-Day, φιλικός με τον Μακρόν

Στην τελετή για την 75η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, της λεγόμενης D-Day, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε κατά μέρος για λίγο την ταραχώδη σχέση του με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και εκφώνησε ομιλία όλο επαίνους για τους βετεράνους.

O αμερικανός πρόεδρος απέφυγε αναφορές σε θέματα τριβής μεταξύ της διακυβέρνησής του και της Ευρώπης, μάλιστα αγκαλιάστηκε θερμά με τον Μακρόν φθάνοντας στο αμερικανικό στρατιωτικό νεκροταφείο της Νορμανδίας, σε μια περιοχή κοντά στην παραλία όπου 2.500 αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από γερμανικά πυρά στις 6 Ιουνίου 1944, κατά την πρώτη ημέρα της συμμαχικής επιχείρησης.

Ο Τραμπ διάνθισε τον λόγο του με θρησκευτικούς τόνους και αναφορές στις αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές της αμερικανικής ενδοχώρας – σημειωτέον ότι αυτές αποτελούν μεγάλη δεξαμενή ψήφων για τον ίδιο, μετέδωσε το Reuters.

«Το περίσσευμα θάρρους προήλθε από την αφθονία της πίστης» είπε ο Τραμπ. «Οι φαντάροι μας ήρθαν εδώ και έσωσαν την ελευθερία, και κατόπιν γύρισαν στην Αμερική και έδειξαν σε όλους μας τι εστί ελευθερία».

Τον ενθουσιασμό του αλλά και τη συγκίνησή του από τη συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ «κοινοποίησε» τοις πάσι με αναρτήσεις του στο αγαπημένο του Twitter.

To the men who sit behind me, and to the boys who rest in the field before me: your example will never grow old. Your legend will never tire, and your spirit – brave, unyielding, and true – will NEVER DIE! #DDay75thAnniversary pic.twitter.com/5qwQjkvHdl

Today, we remember those who fell, and we honor all who fought, here in Normandy. They won back this ground for civilization. To more than 170 Veterans of the Second World War who join us today: You are among the very greatest Americans who will ever live! #DDay75thAnniversary pic.twitter.com/n0uIVHlkRL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2019