Μετεωρολόγοι προειδοποιούν: Προσοχή τις επόμενες ώρες στην Αθήνα – περιορίστε τις μετακινήσεις σας

Την προσοχή των πολιτών για δυνητικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron», εφιστούν με διαδοχικές αναρτήσεις τους οι μετεωρολόγοι. Από τις 13.00-13.30 αναμένονται οι πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αθήνα, με τα φαινόμενα να εντείνονται περαιτέρω τις βραδινές ώρες, μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, από το απόγευμα την Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, αναμένεται επιδείνωση, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Ο μετεωρολόγος διακρίνει δύο ζώνες επικινδυνότητας:

Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία

Δεύτερη ζώνη: δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, νότια Κρήτη.

Η Αττική, αναφέρει, αναμένεται να επηρεαστεί από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι την Παρασκευή το πρωί –κυρίως στα δυτικά και νότια προάστια– επισημαίνοντας τον κίνδυνο fast floods (πλημμυρών μέσα σε λίγα λεπτά έντονης νεροποντής), καθώς ενδέχεται να πέσουν περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής.

Παράλληλα, ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν και περιοχές όπου είναι στημένα τα μπλόκα των αγροτών, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Προειδοποίηση για την ισχύ του κύματος κακοκαιρίας που θα πλήξει την Αθήνα, απευθύνει και ο μετεωρολόγος του Μega, Γιάννης Καλλιανός (δείτε τη σχετική ανάρτησή του κάτω).

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος-διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής είχαμε βροχές με ήπιο ρυθμό, χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, όσο όμως τα βαρομετρικά πλησιάζουν τον ελλαδικό χώρο, θα αρχίσουν να δημιουργούνται συνθήκες πιο έντονης αστάθειας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από το μεσημέρι-απόγευμα αναμένεται ένταση των φαινομένων και στην Αττική –τα οποία μπορεί να διαρκέσουν έως και το μεσημέρι της Παρασκευής– κάνοντας λόγο για δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται προσοχή.

Η Αττική θα δεχθεί 50‑60 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες, προειδοποιεί, τέλος, και ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Η Αττική δείχνει το διήμερο να δέχεται περί τα 50 με 60 mm, χωρίς όμως να αποκλείονται υψηλότερες τιμές με βάση άλλα προγνωστικά μοντέλα. Στην πορεία της ημέρας θα έχουμε περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία» αναφέρει στην ανάρτησή του.

