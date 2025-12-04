Ινδία: Τοξικό νέφος πνίγει το Νέο Δελχί

Πάνω από 200.000 οξέα αναπνευστικά περιστατικά κατέγραψαν έξι κρατικά νοσοκομεία στο Νέο Δελχί από το 2022 ως το 2024, καθώς η πρωτεύουσα της Ινδίας «πνίγεται» στο τοξικό νέφος.

Οπως μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο στοιχεία της ινδικής κυβέρνησης, την τελευταία τριετία περισσότερα από 30.000 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, η οποία έχει γίνει μόνιμο πρόβλημα στο Νέο Δελχί και τα προάστιά του, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) της ινδικής πρωτεύουσας –ο δείκτης μέτρησης των διαφορετικών τύπων ρύπων του αέρα, μεταξύ των οποίων και τα πολύ λεπτά σωματίδια PM2.5, τα οποία εισχωρούν στους πνεύμονες– είναι τουλάχιστον 20 φορές υψηλότερος από το ανώτατο όριο ασφαλείας που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το πρόβλημα αποδίδεται κυρίως σε έναν συνδυασμό παραγόντων που περιλαμβάνουν τις βιομηχανικές εκπομπές, τα καυσαέρια των οχημάτων, την πτώση της θερμοκρασίας, τις χαμηλές ταχύτητες ανέμου, και την εποχιακή καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών στις γειτονικές πολιτείες.

Τα έξι μεγάλα νοσοκομεία στο Νέο Δελχί κατέγραψαν 67.054 κρούσματα οξείας αναπνευστικής νόσου το 2022, 69.293 το 2023 και 68.411 το 2024. «Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η αύξηση των επιπέδων ρύπανσης συσχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των ασθενών που επισκέπτονται τα Επείγοντα. Ωστόσο, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν μπορεί να παράσχει επιβεβαίωση ότι η συσχέτιση είναι αιτιώδης», δήλωσαν κυβερνητικά στελέχη στο κοινοβούλιο.

Ο μέσος δείκτης ατμοσφαιρικής ποιότητας AQI του Νέου Δελχί έχει ξεπεράσει το «κρίσιμο» όριο –που είναι το 400– πολλές φορές την τελευταία δεκαετία, ειδικά τον χειμώνα. Πρόκειται για επίπεδο μόλυνσης που μπορεί να βλάψει ακόμη και υγιείς ανθρώπους, και να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για όσους πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Στα μέσα της εβδομάδας, ο δείκτης AQI στην ινδική πρωτεύουσα ήταν κοντά στο 380, σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφαρμογή Safar που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ του BBC αναφέρει ότι την περασμένη εβδομάδα πολλά νοσοκομεία στο Δελχί και τα προάστιά του δέχθηκαν εισροή ανηλίκων που είχαν αρρωστήσει λόγω της τοξικότητας του αέρα.

Το ανώτατο δικαστήριο του Νέου Δελχί αναμένεται να εξετάσει την επόμενη εβδομάδα μια δημόσια αίτηση για τη λήψη επειγόντων μέτρων περιορισμού της επικίνδυνης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα τελευταία χρόνια, το ανώτατο ινδικό δικαστήριο έχει αυτόνομα εκφράσει τις ανησυχίες του γύρω από την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πρωτεύουσα και στις γύρω περιοχές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News