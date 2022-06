Πρόκληση Μεντβέντεφ: «Ποιος είπε ότι η Ουκρανία θα υπάρχει στον χάρτη σε δύο χρόνια;»

Τη συνέχιση της ύπαρξη της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους αμφισβήτησε ευθέως την Τετάρτη ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας διερωτήθηκε, συγκεκριμένα, μέσω Telegram: «Απλά μια ερώτηση: ποιος είπε ότι η Ουκρανία θα υπάρχει ακόμη στον παγκόσμιο χάρτη σε δύο χρόνια;».

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε άμεσα τις τις δηλώσεις αυτές. Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ περιορίστηκε να δηλώσει πως «η Ουκρανία έχει μεγάλα προβλήματα» και ότι συνεχίζει να αρνείται να «χαλιναγωγήσει» τους εθνικιστές στους κόλπους της.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, ερμηνεύει τις δηλώσεις του Μεντβέντεφ ως απόδειξη ότι ο επίσημος στόχος του πολέμου του Πούτιν – να «αποναζιστικοποιήσει» τη χώρα – δεν αποτελεί παρά ένα πρόσχημα για την καταστροφή του ουκρανικού πολιτισμού, μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τη δική του απάντηση στον Μεντβέντεφ έδωσε ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαίλο Ποντολιάκ: «Αν ο ρωσικός ιμπεριαλισμός είχε πρόσωπο, θα ήταν αυτό του Μεντβέντεφ. Ενας μικρόσωμος άντρας με τεράστιες ανασφάλειες, ο μόνος τρόπο του οποίου για να επιβληθεί είναι το να χύνει δηλητήριο για την Ουκρανία ή να απειλεί τον κόσμο. Η Ουκρανία ήταν, είναι και θα είναι. Το ερώτημα είναι πού θα είναι ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε δύο χρόνια».

If 🇷🇺 imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. 🇺🇦 was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022