Καναδάς – Δανία: Ο «πόλεμος του ουίσκι» έλαβε τέλος

Μία διαφωνία μισού αιώνα επί των συνόρων τους επέλυσαν ο Καναδάς και η Δανία την Τρίτη με τις δύο χώρες να τονίζουν τη δέσμευσή τους στον ειρηνικό διάλογο στο πλαίσιο μίας ζεστής τελετής που συνδιοργάνωσαν και με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να μοιράσουν το νησί Χανς, μίας βραχονησίδας έκτασης 1,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ της καναδικής περιφέρειας του Νούναβουτ και της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Τα νέα σύνορα θα χωρίσουν το νησί στο μισό, περίπου, ακολουθώντας μια φυσική χαράδρα από βορρά προς νότο.

«Δημιουργούμε προηγούμενο. Δείχνουμε σε άλλες χώρες πώς μπορούν να επιλυθούν οι εδαφικές διαφορές», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μέλανι Τζόλι μετά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στην Οτάβα. «Είναι δυνατό να διευθετηθεί μια διαφωνία και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι πάντα μέσω αρχών και κανόνων που αναγνωρίζουν και τα δύο μέρη».

Today 🇬🇱 Prime Minister @MuteBEgede signed historic agreement on Tartupaluk (Hans Island), ending more than 50 years of boundary disputes with Canada.

The agrmt paves the way for stronger cooperation btw Greenland and Canada and not least between Inuit in Avanersuaq & Nunavut. pic.twitter.com/5NvWjaMUql

— Greenland MFA 🇬🇱 (@GreenlandMFA) June 14, 2022