Μαχαίρωσαν τον Σαλμάν Ρούσντι σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Επίθεση από άγνωστο στη διάρκεια εκδήλωσης στο Ιδρυμα Τσοτόκουα στη Νέα Υόρκη δέχθηκε την Παρασκευή ο ινδικής καταγωγής βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ενας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή όπου ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία και άρχισε να χτυπά τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

NOW – Salman Rushdie is stabbed on stage in New York. pic.twitter.com/qFmYE6BC5E

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο συγγραφέας μαχαιρώθηκε στον λαιμό και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

Οι «Σατανικοί Στίχοι» που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε βιβλίο με «βλάσφημο» περιεχόμενο. Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.

UPDATE: Salman Rushdie has been transported to the hospital via helicopter. His condition is unknown, per New York State Police.pic.twitter.com/ycR4TnZT2b

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 12, 2022