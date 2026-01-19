Διπλό πένθος για τον βασιλιά Φελίπε Στ’ στην Αθήνα – ποιοι πήγαν στην κηδεία της Ειρήνης

Ηταν μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας. Την ώρα που η χώρα τους βυθιζόταν στο πένθος, λόγω της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ανδαλουσία, ο βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του Λετίθια, βάδιζαν στο πλακόστρωτο της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών, για τη νεκρώσιμη ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η Ειρήνη, μικρότερη αδελφή της βασίλισσας και βασιλομήτωρος της Ισπανίας, Σοφίας, και του εκλιπόντος έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου, απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη στη Μαδρίτη, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Η κηδεία της έγινε εδώ και επρόκειτο να ταφεί στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε ισχύ, πέριξ της Μητρόπολης, καθώς θα κατέφθαναν οι συγγενείς και οι φίλοι. O Φελίπε Στ’ και η Λετίθια έφτασαν στη Μητρόπολη συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, την Ελεωνόρα και τη Σοφία· η Ειρήνη ήταν θεία του βασιλιά της Ισπανίας.

Μέχρι τις 10.30 π.μ., η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα ενώ η εξόδιος λειτουργία ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι.

«Βασίλισσά μας Άννα Μαρία», «σε αγαπάμε», φώναξαν στην έκπτωτη βασίλισσα κατά την άφιξή της στη Μητρόπολη Αθηνών.

