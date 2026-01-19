Στο Μαξίμου οι «σκληροί» από τα μπλόκα – πήγε και ο Ανεστίδης απ’ έξω

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφθασαν για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι των λεγόμενων «σκληρών» από τα μπλόκα ανά τη χώρα.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών είναι 25μελής (+ έξι παρατηρητές) και στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα παρουσιάσουν τη λίστα με τα 14 αιτήματά τους, για την ικανοποίηση των οποίων, όπως επιμένουν, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια – κάτι όμως που δεν συμμερίζεται ο Πρωθυπουργός.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας των αγροτών:

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ

ΓΙ’ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ

Τ’ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ’ΑΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ

ΓΙ’ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣ

ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Εχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση.

Παρών απ’ έξω (και) ο Ανεστίδης

Εξω από το Μέγαρο Μαξίμου, οι εκπρόσωποι του Τύπου διέκριναν και τη φιγούρα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος αποκλείστηκε από την αντιπροσωπεία λόγω των γνωστών υβριστικών εκφράσεων σε βάρος του Πρωθυπουργού, σε δηλώσεις του προ ημερών στα κανάλια.

Ερωτηθείς σχετικά στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Alpha, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για κάποιους που μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο και νομίζουν ότι κατ’ ανάγκην εκφράζουν όλους τους αγρότες, για να προσθέσει ειδικά για την περίπτωση του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων:

«Νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Να πω, όμως, κάτι: ξέρετε, δυστυχώς, για τα δέκα δευτερόλεπτα, για το ένα λεπτό δημοσιότητας, πολλοί μερικές φορές, ειδικά άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν κάποια εμπειρία στα μέσα, μπορεί να καταφεύγουν στην κάθε ακρότητα για να ειπωθεί μία κουβέντα παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω».

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό οι συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις.

Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

