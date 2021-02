Μάρτζορι, το μεγάλο… φρούτο των Ρεπουμπλικανών

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών. Προσθέτει στο Κογκρέσο την πινελιά της ακροδεξιάς γραφικότητας που ακροβατεί πάνω από το βάραθρο της τρέλας, η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν η ίδια απαντά με έξτρα υπερβολές στους επικριτές της. Στους τελευταίους, δε, δεν περιλαμβάνονται μόνον τα media των Δημοκρατικών αλλά και νορμάλ Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί.

Τα διεθνή Μέσα γράφουν για «καρκίνο στο σώμα των Ρεπουμπλικανών», αφού η Τέιλορ Γκριν έχει ενστερνιστεί και διαρκώς αναπαράγει κάθε συνωμοσία τύπου QAnon, είτε πρόκειται για τις επιθέσεις ενόπλων σε αμερικανικά σχολεία, «που ήταν σκηνοθετημένες», είτε για τις επιθέσεις των τζιχανστιτών στις 9/11, «που ουδέποτε έπληξαν το Πεντάγωνο».

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ την κατακεραύνωσε για τη ροπή της στις θεωρίες συνωμοσίας και στα ψέματα, γενικώς για τη θετική στάση της απέναντι σε κηρύγματα μίσους που εξαπολύονται από περοθωριακούς στα σόσιαλ μίντια. Ο 78χρονος συντηρητικός πολιτικός είναι η σοβαρότερη φωνή που μπορεί να απευθυνθεί στην 46χρονη πολιτικό από την Τζόρτζια, αφού ενσαρκώνει τις παραδοσιακές αξίες του κόμματος.

«Κάποιος που πιστεύει ότι δεν χτυπήθηκε το Πεντάγωνο ή ότι οι Κλίντον κατέρριψαν το αεροπλάνο του Κένεντι Τζούνιορ δεν ζει στην πραγματικότητα» είπε ο ΜακΚόνελ νέτα-σκέτα. Και έτσι έδωσε τη σκυτάλη στον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κέβιν ΜακΚάρθι να της τραβήξει το αυτί σε συνάντηση που θα έχουν.

Μέσω Twitter η Τέιλορ Γκριν η απάντησε στοχεύοντας τόσο τους Δημοκρατικούς όσο και τους εσωκομματικούς επικριτές της. Πέραν των άλλων, κατηγορεί όλους τους ότι θέλουν να σβήσουν την πραγματική φωνή του ρεπουμπλικανισμού, της οποίας αυθεντικός αντίλαλος υποτίθεται ότι είναι μόνο η δική της (και του Τραμπ, ασφαλώς)… «Αυτοί είναι ο πραγματικός καρκίνος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ξέρουν μόνο πώς να χάνουν…»

Don’t let the mob win.

They want to cancel every Republican.

It’s not just me they want to cancel.

I’m the “greatest threat” to the Democrat mob and the activist media.

They hate me because I represent your America First views.

They think Trump is gone, so they attack you and me.

He’s not gone. And we won’t back down and we will never give up!

We REFUSE to be canceled! pic.twitter.com/m0py2NKd57

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 2, 2021