Λιβύη: Εξ Αμερικής η νέα υπουργός των Εξωτερικών

Οι Ρώσοι –και γενικότερα οι φίλιες στον Χαφτάρ δυνάμεις στη σκακιέρα του Λιβυκού– θα αντιμετωπίσουν και τo «βαρύ χαρτί» της κυβέρνησης, που ακούει στο όνομα Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς. Αυτή η κυρία ανέλαβε το «μεταβατικό» χαρτοφυλάκιο του λιβυκού υπουργείου Εξωτερικών.

Libya’s new foreign minister, Najla El Mangoush. She’s a lawyer from Benghazi who cooperated with the NTC during the 2011 uprising. She later studied conflict resolution, with a focus on restorative justice. Worked with USIP among other orgs. pic.twitter.com/HQpRuMZt5a

