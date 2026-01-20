Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε την Τρίτη ότι ο πληθυσμός του αρκτικού νησιού και οι αρχές του πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής, παρότι χαρακτήρισε ένα τέτοιο σενάριο «απίθανο».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ, ο Νίλσεν ανέφερε ότι οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να θέσουν το έδαφος υπό τον έλεγχό τους.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γροιλανδός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι θεσμοί του νησιού οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου νησιού.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική και έντονων αντιδράσεων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στην κλιμακούμενη πίεση του Ντόναλντ Τραμπ που περιλαμβάνουν ακόμη και εικόνες επεξεργασμένες με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» στην επιδίωξή του να θέσει τη Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο, αρνούμενος να αποκλείσει ακόμη και τη χρήση βίας, την ώρα που ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να διαχειριστούν μια κρίση που απειλεί να διαλύσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και να αναζωπυρώσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη.

