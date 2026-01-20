Το κυβερνητικό σχέδιο για το 2026 – οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα που δρομολογούνται

Στην πλήρη αποτύπωση των μεγάλων πρωτοβουλιών, των μεταρρυθμίσεων, αλλά και των έργων που προγραμματίζονται για το τρέχον έτος προχώρησε η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας –όπως επισημάνθηκε κατ’ επανάληψη– μια δημόσια δέσμευση απέναντι στους πολίτες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, με τίτλο «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 – Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026», την οποία παραχώρησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, και η γενική γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προχώρησαν στις λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς, τόσο στις εκλογές του 2019, όσο και σε εκείνες του 2023.

Οπως ανέφερε, από την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της, σημειώνοντας ότι η δημοσιοποίηση του απολογισμού της χρονιάς που πέρασε και των προτεραιοτήτων για το έτος που διανύεται εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη λογική. «Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, επισήμανε ότι το 2027 είναι εκλογικό έτος, ωστόσο το 2026, όπως είπε, αποτελεί «χρονιά δουλειάς». Υπογράμμισε ότι η δημοσιοποίηση των επόμενων πρωτοβουλιών και έργων καταδεικνύει την πρόθεση του πρωθυπουργού να καταστήσει το 2026 έτος μεταρρυθμίσεων, «ώστε να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες στις εκλογές του 2027».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος παρατήρησε ότι όσο πιο συνεπής είναι η κυβέρνηση στην υλοποίηση των υποσχέσεών της, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι «υπάρχουν άλλοι που είναι καλύτεροι στα μεγάλα λόγια».

Κατά τη βασική παρουσίαση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική παραμένει αδιάπτωτη, τονίζοντας ότι η κυβερνητική γραμμή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και στη δημόσια λογοδοσία. «Θέλουμε διαφάνεια και έντιμη σχέση με τους πολίτες, είτε συμφωνούν μαζί μας είτε όχι», ανέφερε, υπενθυμίζοντας το προεκλογικό μότο της Νέας Δημοκρατίας: «Το είπαμε, το κάναμε».

Απολογισμός του 2025

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος παρουσίασε τον απολογισμό του 2025, ξεκινώντας με τη διαπίστωση ότι «η σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα, αλλά προϋπόθεση για να υπάρχει πρόοδος για όλους».

Ο κ. Σκέρτσος παρέθεσε τα 40 σημαντικότερα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της οικονομίας, χαρακτήρισε κορυφαία στιγμή την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν πλεονάσματα, ενώ επισήμανε τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους κατά 50 μονάδες, καθώς και την επιθετική αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων.

Αναφορά έγινε ακόμη στα επιτεύγματα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της τεχνολογίας, της εργασίας και της στέγασης, της υγείας, του κράτους δικαίου, της εκπαίδευσης και της άμυνας.

Δεσμεύσεις και προγραμματισμός για το 2026

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα που δρομολογούνται και αφορούν τομείς όπως η φορολογία, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η υγεία, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η άμυνα, τα μεγάλα έργα υποδομής –μεταξύ των οποίων ο αυτοκινητόδρομος Ε65, το Μετρό Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης–, η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών έργων και των συστημάτων ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η δημιουργία οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις, η παιδεία και η προστασία του καταναλωτή.

Ειδική μνεία έγινε στη δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν, με εύχρηστο τρόπο, να συγκρίνουν εθνικές και διεθνείς τιμές σε βασικά αγαθά.

Μεταξύ των πρόσθετων έργων και πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται η προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, η ηλεκτρονική παρακολούθηση της εφαρμογής του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και παρεμβάσεις σε 238 παραλίες της χώρας, ώστε να καταστούν προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.

Στον οικονομικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, καθώς και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, προβλέπεται η εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ.

Στα εργασιακά, δρομολογείται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της σε όλο τον ιδιωτικό τομέα έως το τέλος του έτους, καθώς και η εφαρμογή της στο Δημόσιο. Στον τομέα της υγείας, έχει τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων.

Στην άμυνα, προγραμματίζεται η παραλαβή τριών νέων φρεγατών τύπου FDI με τις ονομασίες «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων». Στη δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης.

Σε επίπεδο υποδομών, στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσεται η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων, όπως η παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και η ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών και των συστημάτων ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό.

Στον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και η ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών.

Στην Παιδεία, ανακοινώθηκε η επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Στην κοινωνική πολιτική, δρομολογείται η έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα μέσω της Κοινωνικής Κατοικίας και σε δέκα δημόσια ακίνητα μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η υποβολή, έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Ένα ειδικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης. Όχημα αντιμετώπισης του οποίου είναι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, θέμα το οποίο ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Υπογραμμίζοντας, ειδικότερα, τη σημασία κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες ανεξαρτήτως του τόπου που γεννιέται, παρουσίασε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές και 12 παρεμβάσεις για την περιφέρεια.

Η συνέντευξη έκλεισε με την τοποθέτηση της γενικής γραμματέως Συντονισμού Εύης Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως τώρα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. σε χρόνο κατά πολύ πιο σύντομο σε σύγκριση με τα ΕΣΠΑ, ανέφερε, επίδοση που φέρνει τη χώρα μας στην 5η θέση της ΕΕ. Έκανε δε, συγκεκριμένη αναφορά σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, ο μετασχηματισμός της οικονομίας και τέλος, οι θεσμοί και η δημόσια διοίκηση.

