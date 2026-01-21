Τραμπ και Ερντογάν μίλησαν για Γάζα και Συρία – Η Αγκυρα «το σκέφτεται» για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη.

Η υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με τις συμμαχικές των ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις έπειτα από πολυήμερες συγκρούσεις. Η εκεχειρία όμως κατέρρευσε έπειτα από λίγες ώρες.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Συρία, ότι η ενότητα, η αρμονία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία», ανέφερε σε δήλωσή της η τουρκική προεδρία.

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει πως είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ερντογάν, χωρίς να επεκταθεί. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια στον τούρκο ομόλογό του.

Η κυβέρνηση της Συρίας κατέλαβε αυτή την εβδομάδα εκτάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας και έδωσε στις υπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) προθεσμία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν να ενσωματωθούν στις κεντρικές κρατικές δομές.

Ο κύριος σύμμαχος των SDF, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι η σύμπραξη με την οργάνωση άλλαξε φύση αφότου προέκυψε η νέα κυβέρνηση της Συρίας.

Η τουρκική προεδρία πρόσθεσε πως ο Ερντογάν και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης τη μάχη κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και την «κατάσταση» των κρατουμένων της στις συριακές φυλακές. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, πολλοί κρατούμενοι απέδρασαν από φυλακή στη Ράκα, όταν ο συριακός στρατός επιτέθηκε στο συγκρότημα, το οποίο ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Η Αγκυρα, η οποία είναι ο κύριος ξένος υποστηρικτής της νέας κυβέρνησης της Συρίας, έχει επαινέσει τις κινήσεις της Δαμασκού εναντίον των SDF.

Ποιοι θα είναι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συντονίζεται με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τη Γάζα, δήλωσε η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσκληση στο Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, Τρίτη, η Τουρκία είχε δηλώσει πως ο Ερντογάν θα αποφασίσει σύντομα αν θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

Πολλοί ειδικοί σε θέματα δικαιωμάτων λένε πως ένα συμβούλιο υπό την ηγεσία του Τραμπ, που θα επέβλεπε τις υποθέσεις ενός ξένου εδάφους, θα έμοιαζε με αποικιοκρατική δομή.

Διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι ένα τέτοιο συμβούλιο για παγκόσμια ζητήματα θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ αυτών που ο Λευκός Οίκος έχει ήδη διορίσει στο συμβούλιο είναι ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο μεταξύ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Από την πλευρά του και το Αζερμπαϊτζάν αποδέχθηκε την πρόταση του αμερικανού προέδρου.

«Το Αζερμπαϊτζάν, όπως πάντα, είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά στη διεθνή συνεργασία, την ειρήνη και τη σταθερότητα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το Αζερμπαϊτζάν βρισκόταν σε πόλεμο με την Αρμενία επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δύο χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο ειρηνευτική συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

