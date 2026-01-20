Κακοκαιρία: Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός – red code σε πέντε Περιφέρειες

Με τον καιρό να δείχνει ήδη τα «δόντια» του και ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό να κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, η Πολιτεία πέρασε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενεργοποιώντας το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας, που θέτει σε επιφυλακή κρατικές υπηρεσίες, Ένοπλες Δυνάμεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, διυπουργική και συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, περιφερειαρχών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια των φαινομένων, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κεφαλογιάννης απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία έχει εκδοθεί ήδη «Red Code», ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ ισχύει πορτοκαλί συναγερμός.

Επιφυλακή σε όλα τα επίπεδα

Οπως αποφασίστηκε, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου προσωπικό και μέσα βρίσκονται σε γενική επιφυλακή.

Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το επιχειρησιακό σχέδιο, που προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, την ανάπτυξη μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, τη λειτουργία σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν επίσης οι Ενοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμη οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακραία φαινόμενα

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo.gr), το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Βάσει των προγνωστικών στοιχείων, την Τετάρτη (21/01) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες.

Στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα, προβλέπονται βροχές από τις πρωινές ώρες, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν, με εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Τετάρτης 21/01 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Β. Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Γ. Κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Red Code σε πέντε Περιφέρειες

Σε αυτό το πλαίσιο, με θέμα την κακοκαιρία, συνεκλήθη από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μετά το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττική

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα από Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

⚠️⚠️⚠️EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

✅Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… pic.twitter.com/A3b8lM69bu — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

