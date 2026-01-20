Ο Τραμπ μετρά… επιτεύγματα: Θα μάθετε πόσο μακριά θα το πάω με τη Γροιλανδία

Με μια στοίβα εγγράφων στο χέρι και τις κάμερες στραμμένες επάνω του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε έναν ασυνήθιστο, σχεδόν θεατρικό τρόπο, για να ανοίξει την έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ξεφυλλίζοντας φωτογραφίες ανθρώπων που, όπως είπε, είναι παράτυποι μετανάστες και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων επιβολής του νόμου, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε από την πρώτη στιγμή το στίγμα μιας εμφάνισης με έμφαση στην εσωτερική ασφάλεια και την πολιτική του ατζέντα.

Ορθιος στο βήμα, εμφανίστηκε για αρκετή ώρα συγκρατημένος και σιωπηλός, κοιτάζοντας τα έγγραφα πριν επιλέξει ορισμένα και τα δείξει στους δημοσιογράφους.

Το χαμηλών τόνων ξεκίνημα εντασσόταν στο πλαίσιο μιας εμφάνισης με στόχο την προβολή των «επιτυχιών» του πρώτου έτους της νέας του θητείας, με αφορμή την επέτειο της ορκωμοσίας του. Παρουσιάζοντας το… «βιβλίο των επιτευγμάτων», ο Τραμπ έκανε αναφορές στην οικονομία, το μεταναστευτικό, τη Βενεζουέλα και άλλες πτυχές της πολιτικής του.

Στη συνέχεια, από την αναφορά στο έργο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και της Συνοριοφυλακής, πέρασε σε σχόλια για τη στήριξη που απολαμβάνει από τους ισπανόφωνους Αμερικανούς. «Λατρεύω τους ισπανόφωνους. Είναι απίστευτα επινοητικοί», δήλωσε.

«Αν δεν είχα εκλεγεί πρόεδρος, αν είχατε την Κάμαλα Χάρις ή κάποιον σαν τον Μπάιντεν, η χώρα θα είχε καταστραφεί μέσα σε έναν χρόνο», είπε, δίνοντας τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ερωτηθείς για το πόσο μακριά είναι ικανός να φτάσει για να προσαρτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, κράτησε για μια ακόμα φορά κλειστά τα χαρτιά του λέγοντας: «Θα μάθετε». Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η κατάσταση στο νησί της Αρκτικής θα «εξελιχθεί αρκετά καλά».

Σε ερώτημα για τους δασμούς που προτείνει να επιβάλει στην Ευρώπη, αν αυτή δεν υποστηρίξει το σχέδιό του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, απάντησε: «Εχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία. Όπως γνωρίζετε, απόψε φεύγω για το Νταβός και έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν αρκετά καλά».

Δημοσιογράφος ρώτησε τον αμερικανό πρόεδρο αν η τελική διάλυση του ΝΑΤΟ είναι το τίμημα που είναι διατεθειμένος να πληρώσει για τη Γροιλανδία.

«Νομίζω ότι θα βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και εμάς. Αλλά τη χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας, τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια και ακόμη και για την παγκόσμια ασφάλεια», απάντησε.

Και έκλεισε τη συνέντευξη, λέγοντας πως έχει ένα σημαντικό τηλεφώνημα με τον Ερντογάν και πρέπει να φύγει…

Trump: We will come to NATO’s rescue. I just really question whether or not they will come to ours. I am just asking. pic.twitter.com/aROxCebL3X — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Μετανάστευση και δράση της ICE

Ειδικότερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου, επικεντρώθηκε στη μεταναστευτική πολιτική και στη δράση της ICE, δείχνοντας φωτογραφίες μεταναστών που, όπως είπε, ήταν δολοφόνοι και έμποροι ναρκωτικών και συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχειρήσεων σε Πολιτείες όπως η Μινεσότα. «Εμείς κυνηγάμε τους εγκληματίες. Εστιάζουμε στους δολοφόνους, τους εμπόρους ναρκωτικών, τους παρανοϊκούς φονιάδες», υποστήριξε. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τους τελευταίους οκτώ μήνες «κανείς δεν πέρασε παράνομα» τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πολύ σύντομα» η κυβέρνησή του θα βάλει στο στόχαστρο και τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις ΗΠΑ δια ξηράς. Υπογράμμισε μάλιστα πως οι αεροπορικές επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκαν σε καρτέλ έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ναρκωτικών που καταφθάνουν στις ΗΠΑ δια θαλάσσης.

Ανοιγμα στη Ματσάδο

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι η χώρα «άνοιξε τις φυλακές της και άφησε κόσμο να έρθει στις ΗΠΑ», παρουσιάζοντας αυτή την εξέλιξη ως έναν από τους λόγους για τις αποφάσεις του απέναντι στο Καράκας. Πρόσθεσε ότι πλέον «αγαπά» τη Βενεζουέλα, σημειώνοντας πως πετρελαϊκές εταιρείες ετοιμάζονται για μαζικές επενδύσεις στη χώρα.

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τα οποία ήδη διαθέτουν προς πώληση, ενημέρωσε ο αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εχουμε βγάλει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα τις πρώτες τέσσερις ημέρες. Εχουμε ακόμα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τα πουλάμε στην αγορά. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου».

Ερωτηθείς αν θα ήθελε να μιλήσει στον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε αμερικανική φυλακή μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, απάντησε: «Δεν νομίζω πως θα κάνω κάτι τέτοιο».

Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» στη διακυβέρνηση τη βραβευμένη με Νομπέλ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μολονότι προς το παρόν την έχει αποκλείσει από τη στρατηγική του, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Την περιέγραψε ως «μια ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα», όταν του παρέδωσε το Νομπέλ Ειρήνης που της είχε απονεμηθεί.

Οικονομία και επενδύσεις

Για την οικονομία, υποστήριξε ότι επί διακυβέρνησής του τερματίστηκε ο στασιμοπληθωρισμός της περιόδου Μπάιντεν, η ανεργία μειώθηκε και η ανάπτυξη ενισχύθηκε. «Μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια του πλανήτη βρίσκονται πλέον στις ΗΠΑ», ανέφερε.

Με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε ότι η σύζυγός του τον θεωρεί «οικονομική ιδιοφυΐα, σαν τον Γουόρεν Μπάφετ», ενώ έκανε αναφορά σε στοιχεία για συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μίλησε για δεσμεύσεις επενδύσεων «τρισεκατομμυρίων δολαρίων» από απέσπασε από κολοσσούς όπως η Apple, η Nvidia, η Oracle, η TSMC, η AstraZeneca και η General Motors.

Ως παράδειγμα, ανέφερε μονάδα της Ford στο Μίσιγκαν που, όπως είπε, από το κλείσιμο πέρασε σε 24ωρη λειτουργία, αποδίδοντας την εξέλιξη στους δασμούς.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι η κυβέρνησή του κατέγραψε ρεκόρ στην κατάργηση παλαιών κανονισμών και εξαπέλυσε επίθεση στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, λέγοντας πως θέλει να κάνει την Πολιτεία…Βενεζουέλα.

Αναφερόμενος στις απολύσεις στο Δημόσιο, δήλωσε ότι υπήρχαν θέσεις για ένα άτομο στις οποίες εργάζονταν δέκα. «Θα μπορούσα να ζητήσω να προσληφθούν περισσότεροι, αλλά ζήτησα να απολυθούν όσοι δεν ήταν απαραίτητοι. Ετσι θα γίνει η Αμερική μεγάλη ξανά», ισχυρίστηκε.

Δασμοί και Ανώτατο Δικαστήριο

Παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει ποια θα είναι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει παγκοσμίως, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια αν η κυβέρνηση ηττηθεί στη σχετική δίκη.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο. Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε, επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και ότι η επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί θα ήταν δύσκολη «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Σπάνιες γαίες, ΝΑΤΟ, Ιράν και Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ υπέγραψαν «συμφωνίες-ορόσημα» με την Αυστραλία, τη Μαλαισία, την Ουκρανία και την Ιαπωνία για την εξασφάλιση επάρκειας σε σπάνιες γαίες. «Θα έχουμε αφθονία. Δεν είναι τόσο σπάνιες», σχολίασε.

Για το ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι κατάφερε να αυξηθεί η συνεισφορά των κρατών-μελών στην άμυνα από το 2% στο 5%, προσθέτοντας ότι έχει προσφέρει στη Συμμαχία «περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο, ζωντανό ή νεκρό». Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία ότι οι ΗΠΑ δαπανούν τεράστια ποσά για τη Συμμαχία, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα τύχουν αντίστοιχης στήριξης.

Αναφερόμενος στο Ιράν, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διέλυσαν το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν του είπε ότι «έσωσε δέκα εκατομμύρια ανθρώπους».

Για το νεοσύστατο Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα είπε ότι «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο επέκρινε ως αναποτελεσματικό στην προσπάθεια τερματισμού των πολέμων, αν και θα ήθελε να είναι λειτουργικός.

«Ο ΟΗΕ απλά δεν έχει βοηθήσει πολύ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ΟΗΕ, αλλά ποτέ δεν έχει ανταποκριθεί στις δυνατότητές του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, για να προσθέσει: «Ο ΟΗΕ θα έπρεπε να είχε επιλύσει όλους τους πολέμους που έλυσα εγώ. Ποτέ δεν απευθύνθηκα σε αυτούς, ούτε καν σκέφτηκα να το κάνω».

Μείωση εγκληματικότητας και πολιτικά μηνύματα

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι η εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον μειώθηκε σε «μηδενικά επίπεδα» μέσα σε έναν χρόνο.

Λίγο πριν από την εμφάνισή του, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε αναρτήσει μήνυμα προαναγγέλλοντας έναν «πολύ ξεχωριστό καλεσμένο», καλώντας τα μέσα να συντονιστούν. Τις προηγούμενες εβδομάδες, στο πλευρό της είχαν εμφανιστεί ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Είχε προηγηθεί, επίσης, ανάρτηση του ίδιου του Τραμπ στο Truth Social, όπου υποστήριζε ότι το ΝΑΤΟ «θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό», έγραψε.

