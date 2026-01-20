Coca-Cola Τρία Έψιλον: «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα για 7η συνεχή χρονιά

H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναδείχθηκε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα για 7η συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την αξιολόγηση του διεθνούς θεσμού «Top Employers Institute», ο οποίος επιβράβευσε τη στρατηγική και τις πρακτικές της για τη διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

H Κωνσταντίνα Μπάρκα, People & Culture Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή μας ως Κορυφαίου Εργοδότη για μία ακόμη χρονιά μάς γεμίζει υπερηφάνεια. H δέσμευση, η αφοσίωση και οι δεξιότητες των ανθρώπων μας οδηγούν την ανάπτυξή μας και την υλοποίηση του οράματος να είμαστε ο 24/7 συνεργάτης επιλογής για τους πελάτες μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για να εξελιχθούν, να είναι περίεργοι και να μαθαίνουν, φτάνοντας στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ενώ δημιουργούμε έναν χώρο εργασίας με επίκεντρο τη συνεχή εξέλιξη».

Τι αναδεικνύει την Coca-Cola Τρία Έψιλον σε «Κορυφαίο Εργοδότη»

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η καλλιέργεια μίας κουλτούρας εμπιστοσύνης, αποδοχής και ίσων ευκαιριών που προάγει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων αποτελεί στρατηγικό άξονα της πολιτικής της στο ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικά, το 54% της Ανώτερης Διοίκησης, το 42,8% των Διευθυντικών Στελεχών, καθώς και το 49% των «Κορυφαίων 60» Στελεχών της εταιρείας, είναι γυναίκες.

Παράλληλα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον πραγματοποιεί σε ετήσια και εξαμηνιαία βάση έρευνες αξιολόγησης, παρακολουθώντας συστηματικά το εργασιακό περιβάλλον και την εμπειρία των ανθρώπων της, με στόχο να ανταποκρίνεται έμπρακτα στις ανάγκες τους και να τους παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για βέλτιστη επαγγελματική απόδοση και ενίσχυση δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, ο δείκτης δέσμευσης των εργαζομένων ανέρχεται στο 85%, το 95% δηλώνει υπερήφανο που αποτελεί μέλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον και το 88% αναφέρει ότι αισθάνεται χαρούμενο στον εργασιακό του χώρο. Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιολογήθηκε ο Δείκτης Συμπερίληψης (Inclusion Index), ο οποίος ανήλθε στο 87%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας σε μία κουλτούρα αποδοχής και ισότητας.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνουν τη σταθερή στρατηγική της Coca-Cola Τρία Έψιλον να δημιουργεί ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ευημερία των εργαζομένων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις που απέσπασε η εταιρεία το προηγούμενο έτος, με συνολικά 6 HR Awards και 3 DEI Awards, οι οποίες αναγνωρίζουν την αριστεία της σε τομείς όπως η στρατηγική στελέχωσης, η ανάπτυξη ταλέντων, η προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας, καθώς και η εφαρμογή δίκαιων και χωρίς διακρίσεις συστημάτων αμοιβών.

Πιστοποίηση βάσει υψηλών διεθνών κριτηρίων

Το «Top Employers Institute», ως ανεξάρτητος και διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης, αξιολογεί τους συμμετέχοντες μέσω μίας παγκόσμιας έρευνας βέλτιστων πρακτικών στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη των εργαζομένων και περιλαμβάνει τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυση ταλέντων, τον σχεδιασμό εργατικού δυναμικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη εργαζομένων και ηγεσίας, τη διαχείριση απόδοσης, καριέρας και διαδοχής, τις παροχές, καθώς και την εταιρική κουλτούρα.

Μέσα από συγκριτική αξιολόγηση, εξειδικευμένη καθοδήγηση και στρατηγικά insights, οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν και να αναδεικνύουν τις πρακτικές τους στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

