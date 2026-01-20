Ζητείται επειγόντως υδραυλικός για το αεροπλανοφόρο «Ford»!

Οι πρωταγωνιστές των διαφόρων πολεμικών γεγονότων, οι στρατιωτικοί κάθε βαθμίδας, ήρωες και μη, έχουν ανάγκες ίδιες με αυτές των υπολοίπων ανθρώπων, δηλαδή των αμάχων. Οι δεύτεροι υφιστάμεθα τα αποτελέσματα του επαγγελματισμού των πρώτων, αλλά κατά τα λοιπά άπαντες δίποδα είμαστε, τρώμε, πίνουμε και αποβάλλουμε με τον ίδιο τρόπο. Στις πόλεις η διαχείριση των λυμάτων μας είναι καλά οργανωμένη, έτσι τα τυχόν προβλήματα των δικτύων σπανίως διογκούνται σε βαθμό δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Δεν συμβαίνει το ίδιο, όμως, με τα πολεμικά πλοία, ιδίως με τα τερατώδη.

Σε τέτοιο ζέον όσο και όζον πρόβλημα, δυσλειτουργίας της αποχέτευσης πολεμικού πλοίου, ενέκυψε με ενδιαφέρον ο Γκουίντο Ολίμπιο, συντάκτης θεμάτων ασφαλείας της Corriere della Sera. Εγραψε ότι στο αμερικανικό πυρηνικό αεροπλανοφόρο «USS Ford» όλα δουλεύουν καλά εκτός από τις τουαλέτες. Σε αυτό το θηριώδες πολεμικό σκάφος ζει και εργάζεται μυρμηγκοφωλιά 4.000 ατόμων, τα οποία χρησιμοποιούν 600 αφοδευτήρια για να ξαλαφρώνουν. Ενα εσωτερικό έγγραφο που διέρρευσε, έγραψε ο Ολίμπιο, ανέφερε ότι δεκάδες καμπινέδες του συγκεκριμένου αεροπλανοφόρου έχουν βουλώσει.

Το πρόβλημα του συστήματος αποχέτευσης στο «USS Ford» δεν είναι καινούργιο. Οπως μας ενημέρωσε ο Ολίμπιο, από το 2023 έχει ζητηθεί εξωτερική συντήρηση τουλάχιστον 42 φορές, εκ των οποίων οι 32 εντός του 2025. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραδέχθηκε το πρόβλημα, όμως εξήγησε ότι δεν επηρεάζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του πλοίου, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιήθηκε προσφάτως και στις επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας. Το τι βούλωσε τους αποπάτους και τις σωληνώσεις αποχέτευσης δεν είναι ζήτημα αντικατασκοπείας. Δεν φταίνε οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι: το νερό περιέχει άλατα και τα άλατα φράσσουν τους σωλήνες.

Εντάξει, φταίνε και κάποιοι αστόχαστοι ναύτες, μάλλον οι επιστρέφοντες από εξόδους στα λιμάνια. Αυτοί διότι συνηθίζουν να πετούν στις τουαλέτες διάφορα αντικείμενα, ακόμη και πανιά ή μπλούζες όπως έδειξαν οι σχετικές έρευνες. Ωστόσο υπάρχει και κατασκευαστικό πρόβλημα στις σωληνώσεις, το οποίο εκτοξεύει στα ύψη, όχι πυραύλους κατά εχθρικών θέσεων, αλλά το κόστος αφαίρεσης των αλάτων από το όλο σύστημα: κάθε τέτοιο «ματσακόνι» στη λερή και γλιτσερή άβυσσο της αποχέτευσης του αεροπλανοφόρου «USS Ford» κοστίζει κάθε φορά 400.000 δολάρια. Το ποσόν δεν είναι αστείο, να πατήσεις το καζανάκι και να το ξεχάσεις.

