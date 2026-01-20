ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο 27–29 Μαρτίου – Ο Ανδρουλάκης χαράσσει γραμμή διεύρυνσης

Από 27 έως 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, όπως εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (Κ.Ο.Ε.Σ).

Παράλληλα, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος, καλώντας τα στελέχη να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και να αφήσουν στην άκρη την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

«Κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η παιδεία, η υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει ένα κεντρικό πολιτικό γεγονός, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι ανοικτό και θεσμικό. Όπως είπε, θα πρόκειται για «συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης», διευκρινίζοντας ωστόσο τη διαφορά ανάμεσα στη διεύρυνση και τη «ρευστοποίηση».

«Οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ, με τεράστιους αγώνες, πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς», τόνισε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του κόμματος, έκανε λόγο για ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένα ανοιχτό κόμμα που απευθύνει κάλεσμα και σε πολίτες ή στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους.

«Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά», υποστήριξε, εξηγώντας ότι η συζήτηση με άλλα κόμματα δεν περιορίζεται σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά θα αποκτήσει συγκεκριμένο πλαίσιο στο ίδιο το Συνέδριο.

Όπως ανακοίνωσε, θα δημιουργηθούν τραπέζια διαλόγου, στα οποία θα προσκληθούν και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν για κρίσιμα ζητήματα πολιτικής. Ένα από τα βασικά θέματα που έθεσε ως παράδειγμα ήταν το Σύνταγμα.

«Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς, ως Πολιτική Γραμματεία, θα καθορίσουμε – δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει – να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους: τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πώς να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ περιέγραψε το πολιτικό σκηνικό ως περίοδο έντονης αναταραχής, με νέα κόμματα να εμφανίζονται και παλαιούς πρωταγωνιστές να επανέρχονται στο προσκήνιο.

«Εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: σε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία. Πρόγραμμα στο οποίο συνέβαλαν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη θεσμική λειτουργία και στη διαφάνεια των εσωκομματικών διαδικασιών, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει, μέσα από τις διαδικασίες των τελευταίων ετών, τη δημοκρατική του κουλτούρα.

«Πρέπει, λοιπόν, με κανόνες της διαφάνειας να αποδείξουμε – όπως αποδείξαμε στο συνέδριο του 2022, στις διαδικασίες του 2021, στις διαδικασίες του 2024 – ότι μόνο εμείς έχουμε τη θεσμική και δημοκρατική νοοτροπία να κάνουμε πολιτικά γεγονότα, που η κοινωνία τα παρακολουθεί χωρίς να φαίνεται μία μάχη εξουσίας, αλλά μία μάχη πολιτικής αλλαγής», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να πείσει την κοινωνία πως στις επόμενες εθνικές εκλογές υπάρχει ένα σαφές πολιτικό δίλημμα.

Όπως είπε, το κόμμα πρέπει να αναδείξει ότι απέναντι βρίσκεται «μία κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά, μια κυβέρνηση που δουλεύει για τους λίγους, μια κυβέρνηση που σφραγίζει νέα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, μια κυβέρνηση ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που δεν θέλει να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτε», προσθέτοντας ότι το Συνέδριο του Μαρτίου αποτελεί σταθμό σε αυτή τη συνολική πολιτική μάχη.

