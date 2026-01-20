Νιούσομ σε Ευρωπαίους: Φτάνουν οι ευγένειες με τον Τραμπ, πολεμήστε τη φωτιά με φωτιά

Σε μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις του στη διεθνή πολιτική σκηνή, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, απηύθυνε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός κάλεσμα προς την Ευρώπη να επιδείξει αποφασιστικότητα απέναντι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις δηλώσεις και τις επιδιώξεις του για τη Γροιλανδία.

Ο Νιούσομ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, προέτρεψε τους ευρωπαίους ηγέτες να «επιβληθούν» στον αμερικανό πρόεδρο, φτάνοντας στο σημείο να τους καλέσει, μεταφορικά, να «του ρίξουν γροθιά», ώστε να τον αναγκάσουν να υποχωρήσει.

Μιλώντας στο βήμα του Φόρουμ, χαρακτήρισε τον Τραμπ «αδύναμο» και υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει «να αντιδράσει με σφρίγος» απέναντι στις κινήσεις του.

«Περνιέται για δεξιοτέχνης στην τέχνη της εκμετάλλευσης των αδυναμιών, όμως υποχωρεί όταν τον χτυπούν στο πρόσωπο. Δεν γίνεται να θέλεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτήρισε «τρέλα» την επιμονή του Ρεπουμπλικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρούσε να καταλάβει το νησί «στρατιωτικά».

«Ολη αυτή η ιστορία με τη Γροιλανδία είναι παράλογη και ήρθε η ώρα ο καθένας να αντιληφθεί την κατάσταση, να δείξει αποφασιστικότητα, να επιβληθεί και να μιλούν όλοι με μία φωνή. Χτυπήστε τον στο πρόσωπο», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την προτροπή του για κοινή και σκληρή ευρωπαϊκή στάση.

Ο Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχει κατ’ επανάληψη ασκήσει δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στο εξωτερικό.

Οι δηλώσεις του έρχονται την παραμονή της ομιλίας του ίδιου του Τραμπ στο Νταβός, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ενωση αναζητά αντίμετρα, μετά την απειλή του αμερικανού προέδρου να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία.

