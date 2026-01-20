30 χρόνια Μαζί για το Παιδί – Κοινωνικό Αποτύπωμα 2025

Το Μαζί για το Παιδί, το 2026, συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Με σταθερές αξίες τη συνέπεια, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα, ο Οργανισμός διαμορφώνει ένα ισχυρό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας παιδιά και νέους σε ολόκληρη τη χώρα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση ανισοτήτων και εμποδίων που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον τους.

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική χρονιά. Μέσα από στοχευμένες δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 187 φορείς, 131 σχολεία και 196 εταιρείες και ιδρύματα, το Μαζί για το Παιδί στήριξε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έμπρακτα την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά, υπηρεσίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Για τρεις δεκαετίες, η ομάδα του Μαζί για το Παιδί, με τη διαρκή υποστήριξη εταιρειών, ιδρυμάτων, ιδιωτών και τη συμβολή φίλων, συνεργατών και εθελοντών προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες με βασικούς άξονες: Καταπολέμηση της Φτώχειας μέσω της στήριξης ευάλωτων οικογενειών και φορέων παιδικής προστασία, υγεία & ψυχική υγεία μέσω ενίσχυσης υγειονομικών μονάδων και της Γραμμής 11525 και του συμβουλευτικού μας κέντρου και εκπαίδευση μέσω εκσυγχρονισμού σχολικών υποδομών σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές και υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

To έργο του Μαζί για το Παιδί το 2025 σε αριθμούς

Στήριξη ευάλωτων παιδιών & οικογενειών

-Στήριξη 115 οικογενειών με 389 μέλη εκ των οποίων 242 παιδιά

-Πασχαλινό τραπέζι για 22 ευάλωτες οικογένειες

-3.841 χριστουγεννιάτικα και 1.623 πασχαλινά δώρα σε παιδιά

-356 προσκλήσεις για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

-26 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

-115 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης αξίας €732.856 σε 102 φορείς σε όλη την Ελλάδα

-189.839 γεύματα σε 935 παιδιά φορέων παιδικής προστασίας

-Ενημέρωση για τη φροντίδα των δοντιών σε 543 παιδιά από 12 φορείς παιδικής προστασίας

-4 σύγχρονες βιβλιοθήκες σε φορείς παιδικής προστασίας με 234 παιδιά

-€ 502.671 ενίσχυσή στα μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»

Υγεία & Ψυχική Υγεία

-15 ιατρικά μηχανήματα & εξοπλισμός σε 2 Νοσοκομεία & 2 Μονάδες Υγείας σε Ξάνθη και Ήπειρο

-Ψυχολογική στήριξη σε 2.098 ωφελούμενους

-17.080 λεπτά τηλεφωνικής συμβουλευτικής

-122 ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε 5.354 εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα

-82 δια ζώσης ομαδικές και ατομικές συνεδρίες, διάρκειας 68 ωρών

Εκπαίδευση

-Εκσυγχρονίσαμε 41 σχολεία σε Θράκη, Ήπειρο και Κάλυμνο με 4.138 μαθητές και 515 εκπαιδευτικούς, προσφέροντας 9.717 τεμάχια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού.

Σύγχρονοι χώροι εκπαίδευσης

-5 αίθουσες STEM σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

– 18 βιβλιοθήκες

– 4 εργαστήρια τεχνολογίας

– 1 τμήμα ένταξης

-ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε 14 σχολεία

Αθλητισμός & Παιχνίδι

– 5 γήπεδα & γυμναστήρια

– αθλητικός εξοπλισμός σε 18 σχολεία

– παιχνίδια εξωτερικού χώρου σε 3 νηπιαγωγεία

– 1 γωνιά διαλείμματος

-«STEM & Ήπιες Δεξιότητες»: Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με 43 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου από 25 δημόσια σχολεία της Αττικής

-Κόμβος Τεχνολογίας στο Γενικό Λύκειο Οινοφύτων σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ

-Εκμάθηση αγγλικών και ενισχυτική διδασκαλία για 18 μαθητές μέσω του προγράμματος στήριξης ευάλωτων οικογενειών

-9 υποτροφίες για σπουδές μαγειρικής σε ευάλωτους νέους

Περισσότερα για το κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων του Μαζί για το Παιδί το 2025, μπορείτε να δείτε στο βίντεο ΕΔΩ

