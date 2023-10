Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες – Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ορισμένοι άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην λεωφόρο Ιπρ.

Ο ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους φωνάζοντας «Allahu Akbar» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»), ανέφερε το βελγικό δίκτυο Sud Info, προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Κατά την ίδια πηγή ο δράστης ανάρτησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Facebook, όπου φέρεται να λέει ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και να πανηγύριζε ότι έχει δολοφονήσει άπιστους, θέλοντας να πάρει εκδίκηση για τους «μουσουλμάνους αδελφούς» του.

Η εφημερίδα Soir ανέφερε ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος φαίνεται να κρατά ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή. Φέρεται να άνοιξε πυρ κατά διερχομένων, μεταξύ των οποίων και κατά δύο επιβατών ενός ταξί, λίγο νωρίτερα.

Αλλα εγχώρια ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα θύματα της ένοπλης επίθεσης φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας, ενόψει αγώνα για τα προκριματικά του Euro με το Βέλγιο.

Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη, μετέδωσε λίγα λεπτά μετά τις δέκα το βράδυ (ώρα Ελλάδας) η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ ΜΠΕ στη βελγική πρωτεύουσα Μαρία Αρώνη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο.

Λίγη ώρα μετά το αιματηρό περιστατικό ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, έσπευσε στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της χώρας.

ΟΝτε Κρόο εξέφρασε τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια «στους οικείους των θυμάτων της δειλής επίθεσης στις Βρυξέλλες», μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, με την οποία ενημέρωσε, παράλληλα, ότι βρίσκεται «στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων μαζί με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών».

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», προσέθεσε.

