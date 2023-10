Επικεφαλής Σιν Μπετ: Δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε την επίθεση της Χαμάς, δική μου η ευθύνη

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ Σιν Μπετ (αντίστοιχη του αμερικανικού FBI) δήλωσε προσωπικά υπεύθυνος τη Δευτέρα για την αποτυχία των Αρχών να αποτρέψουν το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 Ισραηλινούς, αμάχων στην πλειοψηφία τους.

«Παρά τη σειρά ενεργειών που πραγματοποιήσαμε, δυστυχώς το Σάββατο δεν μπορέσαμε να σχηματίσουμε μία επαρκή προειδοποίηση που θα επέτρεπε την αποτροπή της επίθεσης», τόνισε ο Ρόνεν Μπαρ σε επιστολή του προς τα μέλη της υπηρεσίας.

«Η ευθύνη για αυτό είναι δική μου, ως επικεφαλής της υπηρεσίας», τόνισε. «Θα υπάρξει χρόνος για έρευνες. Τώρα βρισκόμαστε σε πόλεμο», προσέθεσε ο Μπαρ, απηχώντας αντίστοιχες δηλώσεις από την πλευρά του ισραηλινού στρατού, ο οποίος επίσης έχει δεσμευτεί για τη διενέργεια ερευνών μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Οπως έγραψαν οι Times of Israel, αρκετές ώρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας είχαν εντοπίσει μία «ασυνήθιστη κινητικότητα στη Λωρίδα της Γάζας», η οποία οδήγησε σε τηλεφωνική κλήση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων αργά το βράδυ, αν και οι όποιες ενδείξεις «σε μεγάλο βαθμό απορρίφθηκαν».

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ πήγε στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας και διέταξε την ανάπτυξη μιας μικρής ομάδας στα σύνορα του Ισραήλ με τον παλαιστινιακό θύλακα, εν αναμονή μιας «μικρής κλίμακας επίθεση».

Κατά τη διάρκεια του άνευ προηγουμένου τρομοκρατικού χτυπήματος της Χαμάς που ακολούθησε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 στελέχη της Σιν Μπετ, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο, όχι σε έναν γύρο (μαχών). Εναν γύρο τον κερδίζεις (…)», όμως «ένας πόλεμος τελειώνει με μια αποφασιστική νίκη (…) μέχρι τέλους», κατέληξε ο Μπαρ.

