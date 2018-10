Γκάνα: Στεφάνι στο φρούριο των σκλάβων κατέθεσε η Μελάνια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ, κατέθεσε στεφάνι την Τετάρτη σε ένα φρούριο σκλάβων, στην Γκάνα, δεσμευόμενη ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ το μέρος όπου κρατούνταν οι Αφρικανοί προτού επιβιβαστούν σε πλοία για να σταλούν και να πουληθούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Είναι πολύ συγκινητικό… Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την απίστευτη εμπειρία και τις ιστορίες που άκουσα», είπε αφού είδε τα μπουντρούμια και διέσχισε την «πόρτα χωρίς επιστροφή», την έξοδο του φρουρίου στον ωκεανό, όπως έγραψε ο Guardian.

Το φρούριο Κέιπ Κοστ του 17ου αιώνα, που σήμερα είναι μνημείο, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης σκλάβων. Πολλοί ξένοι ηγέτες το έχουν επισκεφθεί, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Στην περιήγησή της, η Μελάνια Τραμπ περπάτησε στις διάφορες πτέρυγες, συνοδευόμενη από τη βασίλισσα Ντέχια, που κατάγεται από την περιοχή, και έθεσε πολλές ερωτήσεις στον ξεναγό.

Πέρασε από τα κανόνια και κατέβηκε στο μπουντρούμι όπου κρατούνταν, αλυσοδεμένοι, οι άνδρες.

«Είναι, πράγματι, πολύ συγκινητικό. Τα μπουντρούμια που είδα, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να δουν και να βιώσουν οι άνθρωποι και αυτό που συνέβη τόσα πολλά χρόνια πριν… είναι πραγματικά τραγωδία», σχολίασε.

Προτού φτάσει στο φρούριο, η ίδια επισκέφθηκε το παλάτι του φύλαρχου της περιοχής και έλαβε τη βασιλική έγκριση να επισκεφθεί το Κέιπ Κοστ, αφού προσέφερε ποτά στους ηγέτες της φυλής Φάντε. Η τελετή αυτή έγινε στην αίθουσα «Ομπάμα» που μετονομάστηκε προς τιμήν του πρώην προέδρου και της οικογένειάς του, μετά την επίσκεψή τους στην περιοχή, το 2009.

Beginning her first major solo international trip as first lady, Melania Trump arrives in Ghana and greets babies at the Greater Accra Regional Hospital in Accra. https://t.co/MeZgopD6m4 pic.twitter.com/4E69eLRJK9

— ABC News (@ABC) October 2, 2018