Η Μελάνια στην Γκάνα, με μωρά στην αγκαλιά

Περιόδευσε πτέρυγες του Περιφερειακού Νοσοκομείου στην πρωτεύουσα Ακρα, και πήρε μια ιδέα του πώς ζυγίζονται τα μωρά στο τοπικό νοσοκομείο: τα μωρά τοποθετούνται σε σάκους που κρέμονται από έναν γάντζο.

Επίσης παρακολούθησε το νοσηλευτικό προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Η κυρία Τραμπ πέρασε πολύ χρόνο μιλώντας σε παιδιά και κρατώντας βρέφη στην αγκαλιά της.

Κατόπιν συναντήθηκε και ήπιε τσάι με την Πρώτη Κυρία της Γκάνα, τη Ρεμπέκα Ακούφο-Αντο, στο προεδρικό μέγαρο. Οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν δώρα.

Η περιοδεία της Μελάνια Τραμπ στη «μαύρη ήπειρο» θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες σε άλλες δύο χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, στο Μαλάουι και στην Κένυα, και θα ολοκληρωθεί στην πρωτεύουσα του αραβικού κόσμου, στην Αίγυπτο.

Proud of our great First Lady – and she loves doing this! https://t.co/VD7wlqeJoR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2018