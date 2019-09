Κλίμα: ένα εκατομμύριο «δικαιολογημένες απουσίες» για την Γκρέτα

Στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Παρασκευή ένα εκατομμύριο μαθητές θα συμμετάσχουν άφοβα στη διαδήλωση για το κλίμα, μαζί με τη σουηδέζα ακτιβίστρια-μαθήτρια Γκρέτα Θούνμπεργκ. Τα παιδιά δεν θα εισπράξουν «απουσίες» στα σχολεία τους, αφού ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης τις έσβησε προκαταβολικώς για λογαριασμό τους.

Υπάρχουν μόνο δύο προϋποθέσεις: όπως ανακοίνωσε η αρμόδια για την εκπαίδευση υπηρεσία, η απουσία από το σχολείο μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να εγκριθεί από έναν γονέα, ενώ οι μαθητές του Δημοτικού μπορούν να εγκαταλείψουν το σχολείο τους μόνο αν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογενείας τους.

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο έδειξε την υποστήριξή του για την πρωτοβουλία, γράφοντας σε ένα tweet: «Εχουμε δέκα χρόνια για να σώσουμε τον πλανήτη. ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η πόλη της Νέας Υόρκης στέκεται στο πλευρό των νέων. Είναι η συνείδησή μας. Υποστηρίζουμε τη διαδήλωση της 20ής Σεπτεμβρίου για την κλιματική αλλαγή».

We have ten years to save the planet.

TEN YEARS.

Today’s leaders are making decisions for our environment that our kids will have to live with.

New York City stands with our young people. They’re our conscience. We support the 9/20 #ClimateStrike.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 12, 2019