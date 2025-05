Κάννες: Τα πέντε χαρακτηριστικά του φετινού φεστιβάλ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τομ Κρουζ είναι ανάμεσα στους αστέρες του Χόλιγουντ που αναμένεται να εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, όπου θα έχουμε πρεμιέρες πολυαναμενόμενων ταινιών που θα κυριαρχήσουν στις μεγάλες βραβεύσεις της χρονιάς.

Σύμφωνα με το BBC, στη φετινή διοργάνωση που μόλις ξεκίνησε ξεχωρίζουν οι σκηνοθετικές απόπειρες γνωστών ηθοποιών και τα ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτά είναι, κατά το βρετανικό δίκτυο, τα πέντε χαρακτηριστικά του φεστιβάλ:

1. Ενα preview για τα Οσκαρ

Τα τελευταία χρόνια, οι Κάννες έχουν επανακαθιερωθεί ως το κύριο σημείο εκκίνησης ταινιών που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Της φετινής κριτικής επιτροπής προεδρεύει η γαλλίδα σταρ Ζιλιέτ Μπινός, ενώ συμμετέχουν η αμερικανίδα ερμηνεύτρια Χάλι Μπέρι και ο βρετανός καρατερίστας ηθοποιός Τζέρεμι Στρονγκ.

Ανάμεσα στις υποψήφιες ταινίες για τον φετινό Χρυσό Φοίνικα είναι η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Αριάνα Χάρβιτς, «Die My Love», σε σκηνοθεσία της σκωτσέζας Λιν Ράμσεϊ, με πρωταγωνιστές την Αμερικανίδα Τζένιφερ Λόρενς και τον Βρετανό Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο άγγλος ηθοποιός Τζος Ο’Κόνορ, γνωστός από την ερμηνεία του στο ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Netflix «Το Στέμμα», πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ – το «The History of Sound» –στο πλευρό του ιρλανδού πρωταγωνιστή του «Μονομάχου 2», Πολ Μεσκάλ– και το «The Mastermind», όπου υποδύεται έναν ερασιτέχνη κλέφτη έργων τέχνης.

Η νέα ταινία του βραβευμένου αμερικανού Γουές Αντερσον, με τίτλο «The Phoenician Scheme», έχει το πιο πλούσιο σε αστέρες καστ στις φετινές Κάννες, με πρωταγωνιστές τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τομ Χανκς και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ενώ σε μικρότερος ρόλους συμμετέχουν ο βρετανός Ριζ Αχμέντ και ο πρωταγωνιστής του τηλεοπτικού «Breaking Bad», Μπράιαν Κράνστον.

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Εμμα Στόουν πρωταγωνιστούν στην ταινία «Eddington» του Αρι Αστερ, ένα γουέστερν-μαύρη κωμωδία που διαδραματίζεται στην εποχή της πανδημίας. Ο εξαιρετικός αμερικανός σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λικλέιτερ επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο «Nouvelle Vague», στο οποίο αφηγείται το παρασκήνιο της κλασικής γαλλικής ταινίας «Με Κομμένη την Ανάσα» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ – ταινία ορόσημο του γαλλικού Νέου Κύματος στη δεκαετία του 1960.

2. Ηθοποιοί που έγιναν σκηνοθέτες

Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει και δεύτερη συμμετοχή στο φετινό φεστιβάλ, με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Η ταινία της έχει τον τίτλο «Eleanor the Great» και ως θέμα μια 94χρονη γυναίκα που βρίσκεται απροσδόκητα στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Αλλά και η αμερικανίδα Κρίστεν Στιούαρτ παρουσιάζει στις Κάννες την πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα, με την ταινία «The Chronology of Water», διασκευασμένη από τα απομνημονεύματα της συγγραφέα Λίντια Γιουκνάβιτς.

3. Τιμή στους θρύλους

Ο θρύλος του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, θα λάβει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του, ενώ η νέα ταινία του Σπάικ Λι «Highest 2 Lowest» με πρωταγωνιστή τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον θα κάνει πρεμιέρα στο τμήμα εκτός συναγωνισμού. Πρόκειται για ριμέικ του ομότιτλου αστυνομικού θρίλερ του εμβληματικού ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα, μεταφερμένο στους κακόφημους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η Τζόντι Φόστερ υποδύεται μια ψυχίατρο που ερευνά την υποτιθέμενη δολοφονία μιας από τις ασθενείς της, στην ταινία «Vie Privée» – μια γαλλόφωνη κωμωδία που προβάλλεται επίσης εκτός διαγωνιστικού προγράμματος. Τέλος, ο Τομ Κρουζ θα παραστεί στην πρεμιέρα της πιο πρόσφατης συνέχειας της σειράς κατασκοπικών ταινιών του, «Επικίνδυνη Αποστολή».

4. Για τη Γάζα

Στα ντοκιμαντέρ του φετινού φεστιβάλ κυριαρχεί ο πόλεμος στη Γάζα. Το «Put Your Soul On Your Hand And Walk» έχει ως θέμα την παλαιστίνια πολεμική φωτορεπόρτερ Φατίμα Χασούνα, η οποία σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά της σε ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι της στη Γάζα τον περασμένο μήνα. Το «Once Upon a Time In Gaza» των παλαιστίνιων διδύμων Ταρζάν και Αραμπ Νάσερ, θα προβληθεί στο εκτός διαγωνιστικού τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα».

Τα υπόλοιπα ντοκιμαντέρ του προγράμματος περιλαμβάνουν μια πολυαναμενόμενη ταινία για τον ιδρυτή της WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, με τίτλο «The Six-Billion-Dollar Man» –η οποία αφαιρέθηκε από το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς νωρίτερα φέτος– ένα φιλμ για τον τραγουδιστή των U2, Μπόνο, και ένα για τον αείμνηστο βρετανό συγγραφέα του «1984», Τζορτζ Οργουελ.

5. #MeToo, Τραμπ και τα λοιπά

Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ συνέπεσε με την καταδίκη του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση. Ο 76χρονος σταρ του γαλλικού κινηματογράφου κρίθηκε ένοχος για την επίθεση σε δύο γυναίκες στα γυρίσματα μιας ταινίας το 2021.

Το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στην κινηματογραφική βιομηχανία είναι ένα καυτό θέμα – σύμφωνα με το BBC, μια γαλλική κοινοβουλευτική έρευνα επέκρινε την «ενδημική» κακοποίηση τον περασμένο μήνα, ενώ τη Δευτέρα η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό υπερασπίστηκε δύο κατηγορούμενους ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και ο Ντεπαρντιέ, λέγοντας ότι θα πρέπει να τους επιτραπεί να «συνεχίσουν τη ζωή τους».

Η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι το μόνο «βαρύ» ζήτημα που πιθανώς να απασχολήσει το φετινό φεστιβάλ. Αστέρες του Χόλιγουντ και κινηματογραφικοί παραγωγοί ίσως έχουν να πουν μερικές κουβέντες στο κόκκινο χαλί για την πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στις ταινίες ξένης παραγωγής.

Η γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, δήλωσε πρόσφατα ότι η επιβολή τέτοιων δασμών θα οδηγήσει «στην τιμωρία της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας – όχι της δικής μας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News