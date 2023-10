Κανάρια Νησιά: Κλειστά τα σχολεία λόγω καύσωνα – αναζωπυρώθηκε πυρκαγιά του Αυγούστου

Οι αρχές των Καναρίων Νήσων διέταξαν το προσωρινό κλείσιμο των σχολείων λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών-ρεκόρ στο αρχιπέλαγος του Ατλαντικού.

Εξαιτίας του καύσωνα αναζωπυρώθηκε μία μεγάλη δασική πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Τενερίφη στα μέσα Αυγούστου και είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε σβήσει τελείως.

Στο ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά της βορειοδυτικής ακτής της Αφρικής, συνήθως επικρατεί ανοιξιάτικος καιρός όλο τον χρόνο, αλλά τις τελευταίες ημέρες, η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, το θερμόμετρο έδειξε, τη Δευτέρα, 38,5 βαθμούς Κελσίου στο Αντέχε, στα νοτιοδυτικά της Τενερίφης και τους 37,8 βαθμούς Κελσίου στο Αρούκας στα βόρεια του γειτονικού νησιού Γκραν Κανάρια, σύμφωνα με την ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία Aemet.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες να προβλέπεται να συνεχιστούν, ο υπουργός Παιδείας του αρχιπελάγους, Πόλι Σουάρεθ, ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα ανασταλούν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η Πέμπτη είναι αργία στην Ισπανία.

«Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών σε όλα τα σχολεία στα Κανάρια Νησιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Extreme heat wave in the area known as Macaronesia:

Canary Islands keep rising >38C every day

MADEIRA Extraordinary Territorial October record yesterday with 36.4C at Sao Vicente. Hot days and nights for days, it would be rare in mid summer

Persistent hot also in Cape Verde. pic.twitter.com/l61iEXx5IV

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) October 10, 2023