Καλυμμένη με… τούρτα γιόρτασε το πτυχίο από την Οξφόρδη η Μαλάλα Γιουσαφζάι

Οκτώ χρόνια μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της 15χρονης τότε Μαλάλα Γιουσαφζάι από τους Ταλιμπάν, σε χωριό του Πακιστάν, επειδή αρνήθηκε να σταματήσει το σχολείο, η διάσημη ακτιβίστρια αποφοίτησε από το περίφημο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Παγκόσμιο σύμβολο πλέον για τα δικαιώματα των κοριτσιών στην εκπαίδευση και με ένα Νομπέλ Ειρήνης στο βιογραφικό της, σε ηλικία μόλις 17 ετών –η μικρότερη στην ιστορία του θεσμού– η Μαλάλα πήρε πτυχίο Φιλοσοφίας, Πολιτικής και Οικονομίας.

«Δύσκολο να εκφράσω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μου που απέκτησα το πτυχίο μου στη Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία από την Οξφόρδη», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η συνέχεια. Προς το παρόν, θα είναι Netflix, διάβασμα και ύπνος», έγραψε.

Την ανάρτηση συνόδευσε με δύο φωτογραφίες από τους οικογενειακούς εορτασμούς, στη μία από τις οποίες, είναι καλυμμένη με… τούρτα.

Η Μαλάλα έγινε δεκτή στο ονομαστό ακαδημαϊκό ίδρυμα το 2017, μετά την αποφοίτησή της από λύκειο του Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, όπου βρέθηκε ως πρόσφυγας με την οικογένειά της, το 2012, και αφού είχε αναρρώσει από τα τραύματα από σφαίρες, σε τοπικό νοσοκομείο.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020