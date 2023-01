Και σεξ στα πάρτι των lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ

Συνευρέσεις τρίτων –ερωτικές φυσικά, κάπως ζαλισμένες από το κρασί, κομμάτι απελευθερωτικές από τη ρουτίνα– ενδέχεται να τερματίσουν τα όνειρα του Μπόρις Τζόνσον για επιστροφή στην εξουσία. Βέβαια, αν το καλοσκεφτεί κανείς, τέτοια απευκταία (για τα media, τουλάχιστον) κατάληξη δεν θα είναι κάτι περίεργο, εμπίπτει στον κανόνα που αναστατώνει τη ζωή και των «απλών ανθρώπων»: όλοι μας, λίγο-πολύ, πληρώνουμε «αμαρτίες» άλλων.

Στην περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας οι «αμαρτίες» αφορούν ορισμένους και ορισμένες που συμμετείχαν στα περίφημα πάρτι των lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ 10. Κυβερνητικό περιβάλλον ήταν οι «αμαρτωλοί» και ο Τζόνσον ήταν ο συμποσιάρχης (με τη βρετανική σημασία της λέξης, στον αντίποδα του μέτρου). Χωρίς αυτόν πάρτι δεν θα γίνονταν, και χωρίς πάρτι…

Δύο περιπετειούλες της μιας βραδιάς ήταν όλες κι όλες, με τον Τζόνσον να στέκεται βράχος… σουρωμένος, να μη μαγαρίζει τη βέρα του και να παραμένει πιστός σύζυγος. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική έρευνα για την υπόθεση των ψευδολογιών του όσον αφορά τα πάρτι –ότι δεν παραβιάστηκε κανένας νόμος, ότι αυτός ουδέν εγνώριζε κ.λπ.–, εκκρεμεί. Οι αποκαλύψεις για τον παράγοντα σεξ που άρτυσε τα ποτά και τα σνακ διαψεύδουν την άγνοιά του και δυσχεραίνουν τη θέση του.

Με το πέρας της διαδικασίας και εφόσον κριθεί ένοχος, ο Τζόνσον ενδέχεται να αποβληθεί από τη βρετανική Βουλή. Και τότε δεν θα έχει καμία δυνατότητα επιστροφής, μέσω των Τόρις τουλάχιστον, στο πολιτικό προσκήνιο, πόσο μάλλον στην εξουσία. Προς το παρόν, πάντως, οι πολιτικοί φίλοι του υποδαυλίζουν την ιδέα της επανόδου του, και το κάνουν σίγουρα με τη δική του προτροπή. Η υπόθεση έχει μέλλον.

Exclusive: Boris Johnson joked to staff “this is the most unsocially distanced party in the UK right now” during a boozy Number 10 leaving do, ITV News has revealed in an explosive new podcast, Partygate: The Inside Story.

Full story here: https://t.co/kk0uPIF7XN

— ITV News (@itvnews) January 11, 2023