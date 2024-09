Ιταλία: Η εισαγγελία προτείνει φυλάκιση του Ματέο Σαλβίνι

Οι εισαγγελείς του Παλέρμο της Σικελίας ζήτησαν το Σάββατο την καταδίκη του Ματέο Σαλβίνι, γραμματέα της ακροδεξιάς Λέγκας, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μελόνι και υπουργό Μεταφορών, σε έξι χρόνια φυλάκισης με αφορμή την «υπόθεση Open Arms».

Ο λόγος για την απόφαση του Σαλβίνι να μην επιτρέψει την αποβίβαση 147 μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι είχαν διασωθεί από το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms, στην Κάτω Ιταλία, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Εσωτερικών, τον Αύγουστο του 2019.

Ο Ματέο Σαλβίνι κατηγορήθηκε για στέρηση της ελευθερίας των μεταναστών και για άρνηση να προχωρήσει σε επιβεβλημένες ενέργειες του κρατικού μηχανισμού.

«Υπάρχει μια βασική αρχή, η οποία δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία της κυριαρχίας του κράτους, βάσει των δημοκρατικών μας αρχών, πρέπει να υπερισχύουν πάντα τα πρώτα» δήλωσε σχετικά ο εισαγγελέας Τζέρι Φεράρα.

«Οποιος κινδυνεύει και βρίσκεται στην θάλασσα, πρέπει να διασώζεται. Ανεξάρτητα από το αν είναι επιβάτης, μέλος του πληρώματος ή μετανάστης» πρόσθεσε στην αγόρευσή του.

Από την μεριά της, η συνήγορος υπεράσπισης του Σαλβίνι, Τζούλια Μπουντζόρνο, υπογράμμισε ότι «με την σημερινή αγόρευσή του, ο εισαγγελέας τάσσεται κατά των κυβερνητικών διαταγμάτων που αφορούν το Μεταναστευτικό, κατά της γραμμής βάσει της οποίας πρώτα πρέπει να αποφασίζεται η ανακατανομή των μεταναστών και μόνον στην συνέχεια να ακολουθεί η αποβίβασή τους».

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της εισαγγελικής πρότασης η ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Σαλβίνι.

«Είναι αδιανόητο, ένας υπουργός της αβασίλευτης δημοκρατίας μας να κινδυνεύει να καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξης επειδή έκανε την δουλειά του, υπερασπιζόμενος τα σύνορα του έθνους, έτσι όπως ζήτησαν οι πολίτες με την ψήφο τους» τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το να μετατρέπεται σε αδίκημα η υποχρέωση να προστατεύεις τα σύνορα της Ιταλίας από την παράνομη μετανάστευση, δημιουργεί ένα σοβαρότατο προηγούμενο. Εκφράζω την πλήρη μου αλληλεγγύη στον Σαλβίνι» συμπλήρωσε.

