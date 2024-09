Πυραυλική επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ – Προειδοποίηση Νετανιάχου για σκληρά αντίποινα

Πύραυλο εδάφους που έφθασε στο κεντρικό Ισραήλ εκτόξευσαν την Κυριακή, για πρώτη φορά, οι Χούθι, πλήττοντας μη κατοικημένη περιοχή της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την πυραυλική επίθεση των ανταρτών που ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη.

Οι σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν ωστόσο στο Τελ Αβίβ, και σε άλλες πόλεις του κεντρικού Ισραήλ, με τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια γύρω στις 6:35 π.μ. (τοπική και ώρα Ελλάδας), λίγο πριν καταπέσει ο πύραυλος.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, πύραυλος εδάφους-εδάφους εντοπίστηκε να εισέρχεται στο κεντρικό Ισραήλ από τα ανατολικά και κατέπεσε σε ανοικτό χώρο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το Reuters ανέφερε πως το πλήγμα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη επίθεση των Χούθι με μεγάλη διείσδυση στο ισραηλινό έδαφος. Οι Χούθι, ανέφερε, έχουν βάλει κατά του Ισραήλ αρκετά φορές μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, σε αλληλεγγύη, όπως υποστηρίζουν, προς τους Παλαιστινίους. Ωστόσο οι περισσότεροι τέτοιοι πύραυλοι αναχαιτίζονταν.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου πληροφοριών των Χούθι Νασρουντίν Αμέρ δήλωσε ότι ο υεμενίτικος πύραυλος έφθασε στο Ισραήλ αφού «20 πύραυλοι απέτυχαν να τον αναχαιτίσουν» και προειδοποίησε ότι αυτή η επίθεση ήταν μόνο «η αρχή».

Footage shows the site of the Houthi missile impact in the Ben Shemen forest area in central Israel. pic.twitter.com/CjfljMdyrP

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 15, 2024