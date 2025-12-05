Για όσους πολιτικούς της πάλαι ποτέ ανανεωτικής Αριστεράς πήγαν στο «Παλλάς» και στριμώχτηκαν σε έναν εξώστη του μεγαλοπρεπούς θεάτρου για να παρακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρόεδρο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέα, να τους προσβάλλει, περιγράφοντάς τους ως εγωιστές και αυτάρεσκους –ποιος, ο κ. Τσίπρας!–, τα έχουμε πει (εδώ). Σήμερα θα σταθούμε σε όσους δεν πήγαν.

Ενας από αυτούς ήταν ο Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοτε αν. υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και κομματικό alter ego του κ. Τσίπρα. Ο κ. Πολάκης βγήκε το πρωί της Παρασκευής στο Open, στην εκπομπή «10 παντού» (Νίκος Στραβελάκης), και κλήθηκε από την αρχή να μιλήσει για την απουσία του από το «Παλλάς».

«Εχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία», είπε ειρωνικά ο κ. Πολάκης, παραπέμποντας στην ταξιθεσία που επέβαλε ο κ. Τσίπρας για τους πολιτικούς στην εκδήλωση της περασμένης Τετάρτης.

Σε άλλη ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον κ. Τσίπρα, ο κ. Πολάκης απάντησε: «Εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κόβω πορτοκάλια».

«Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα “εάν” θα φανούν τότε», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας, κατά τα άλλα, τις απαξιωτικές αναφορές του κ. Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη» για πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργούς του, ο κ. Πολάκης είπε: «Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα, εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ».

Σε μια ευρύτερη ανάλυση της «Ιθάκης», ο κ. Πολάκης παρατήρησε πως στο συγκεκριμένο βιβλίο «ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει δύο πράγματα: δεν αναφέρει το τεράστιο έργο στον χώρο της υγείας το 2015-2019 και το 2019-2023, και γιατί το 32% που έδωσε ο ελληνικός λαός, έγινε 17 – 20%»… Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν λέει ποιος φταίει γι’ αυτό. Φταίει ότι παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε, λειάναμε το μέτωπο και δεν συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και χαιρέτα μου τον πλάτανο», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

