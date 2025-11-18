Εδώ και λίγο καιρό ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, φαίνεται ότι έχει μια τάση, αν όχι αυτονόμησης, σίγουρα διαφοροποίησης από το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα, σε μια εμφανή και λογική προσπάθεια να αναδειχθεί σε έναν διακριτό πόλο εντός της ΝΔ. Οταν δεν σπεύδει να μπλέξει τον Νίκο Δένδια στο πρόβλημα του Αγνωστου Στρατιώτη, εκθειάζει τους κρητικούς κουμπουροφόρους ως λεβέντες και όταν ξεχνά να εξυμνεί την οπλοκατοχή ως εγγυητή της «ελευθερίας», πανηγυρίζει που αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων, ξεχνώντας (;) ότι ο ίδιος ο πολιτικός του προϊστάμενος είχε μόλις προσπαθήσει να περιγράψει την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στο Action24 στην εκπομπή «Αction Τώρα» με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη, δηλαδή λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, που επέλεξε να επιδείξει την ευαισθητοποίηση της κυβέρνησής του στο θέμα του Στεγαστικού, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να δείξει την άλλη –αρκετά πιο κυνική, αλλά με το δικό της πολιτικό ακροατήριο– πλευρά της ιστορίας: το πώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν τα τελευταία χρόνια τις αξίες των περιουσιών τους να αυξάνονται, διαχωρίζοντας έτσι τους Ελληνες σε αυτούς που έχουν σπίτια (και που προφανώς τον ενδιαφέρουν περισσότερο) και σε αυτούς που δεν έχουν και την έπαθαν επειδή, κατά την ερμηνεία του, η οικονομία πήγε καλά.

«Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι με το ενοίκιο; Ναι, είναι η απάντηση. Μεγάλο πρόβλημα», είπε με το γνωστό ρητορικό του ύφος ο κ. Γεωργιάδης, για να συμπληρώσει: «Το πρόβλημα το έχουμε γιατί η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Η αξία των ακινήτων σχεδόν διπλασιάστηκε και μαζί με την αξία των ακινήτων διπλασιάστηκαν και τα ενοίκια, ενώ δεν διπλασιάστηκαν οι μισθοί. Το

ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων, δεν είναι μόνο κακό, είναι και καλό γιατί το 80% των Ελλήνων έχει ιδιοκατοίκηση. Άρα, το ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων σημαίνει ότι το 80% που έχουν δικό τους σπίτι αύξησαν την περιουσία τους», είπε ο κ. Γεωργιάδης, παίζοντας αρκετά με τους αριθμούς και δείχνοντας ότι μάλλον δεν τον ενδιαφέρει και τόσο η πραγματικότητα.

Διότι μετά είπε ότι για εκείνους «που δεν έχουν δικό τους σπίτι και είναι σε χαμηλό εισόδημα, έχουμε μία κυβέρνηση που τους

έφερε το πρόγραμμα “Σπίτι μου Ι”, “Σπίτι μου ΙΙ”», προγράμματα που ελάχιστα βοήθησαν και απλώς έριξαν κι άλλο (κρατικό) χρήμα σε μια ήδη υπερθερμασμένη αγορά, ευνοώντας και πάλι τους ιδιοκτήτες.

Είπε βέβαια πως «αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα», αλλά προσέθεσε πως «είναι πολύ καλό που αυξήθηκε η τιμή των ακινήτων».

Κατά τα άλλα, ο κ. Γεωργιάδης ασχολήθηκε στη νέα του αυτή τηλεοπτική εμφάνιση με το αγαπημένο του θέμα: το υπό κυκλοφορία βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα:

«Ο κ. Τσίπρας με κατηγορούσε σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία ως τηλεβιβλιοπώλη. Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Και κατέληξε να γίνει αυτός τηλεβιβλιοπώλης τώρα. Μια χαρά μάρκετινγκ κάνει να πουλήσει το βιβλίο του. Άρα, Αλέξη μου, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις», είπε χαρακτηριστικά.

