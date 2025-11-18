-
Την ώρα που ο Μητσοτάκης μιλούσε για το Στεγαστικό, ο Αδωνις Γεωργιάδης έλεγε ότι «είναι πολύ καλό που αυξήθηκε η τιμή των ακινήτων»
Εδώ και λίγο καιρό ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, φαίνεται ότι έχει μια τάση, αν όχι αυτονόμησης, σίγουρα διαφοροποίησης από το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα, σε μια εμφανή και λογική προσπάθεια να αναδειχθεί σε έναν διακριτό πόλο εντός της ΝΔ. Οταν δεν σπεύδει να μπλέξει τον Νίκο Δένδια στο πρόβλημα του Αγνωστου Στρατιώτη, εκθειάζει τους κρητικούς κουμπουροφόρους ως λεβέντες και όταν ξεχνά να εξυμνεί την οπλοκατοχή ως εγγυητή της «ελευθερίας», πανηγυρίζει που αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων, ξεχνώντας (;) ότι ο ίδιος ο πολιτικός του προϊστάμενος είχε μόλις προσπαθήσει να περιγράψει την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στο Action24 στην εκπομπή «Αction Τώρα» με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη, δηλαδή λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, που επέλεξε να επιδείξει την ευαισθητοποίηση της κυβέρνησής του στο θέμα του Στεγαστικού, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να δείξει την άλλη –αρκετά πιο κυνική, αλλά με το δικό της πολιτικό ακροατήριο– πλευρά της ιστορίας: το πώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν τα τελευταία χρόνια τις αξίες των περιουσιών τους να αυξάνονται, διαχωρίζοντας έτσι τους Ελληνες σε αυτούς που έχουν σπίτια (και που προφανώς τον ενδιαφέρουν περισσότερο) και σε αυτούς που δεν έχουν και την έπαθαν επειδή, κατά την ερμηνεία του, η οικονομία πήγε καλά.
«Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι με το ενοίκιο; Ναι, είναι η απάντηση. Μεγάλο πρόβλημα», είπε με το γνωστό ρητορικό του ύφος ο κ. Γεωργιάδης, για να συμπληρώσει: «Το πρόβλημα το έχουμε γιατί η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Η αξία των ακινήτων σχεδόν διπλασιάστηκε και μαζί με την αξία των ακινήτων διπλασιάστηκαν και τα ενοίκια, ενώ δεν διπλασιάστηκαν οι μισθοί. Το
ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων, δεν είναι μόνο κακό, είναι και καλό γιατί το 80% των Ελλήνων έχει ιδιοκατοίκηση. Άρα, το ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων σημαίνει ότι το 80% που έχουν δικό τους σπίτι αύξησαν την περιουσία τους», είπε ο κ. Γεωργιάδης, παίζοντας αρκετά με τους αριθμούς και δείχνοντας ότι μάλλον δεν τον ενδιαφέρει και τόσο η πραγματικότητα.
Διότι μετά είπε ότι για εκείνους «που δεν έχουν δικό τους σπίτι και είναι σε χαμηλό εισόδημα, έχουμε μία κυβέρνηση που τους
έφερε το πρόγραμμα “Σπίτι μου Ι”, “Σπίτι μου ΙΙ”», προγράμματα που ελάχιστα βοήθησαν και απλώς έριξαν κι άλλο (κρατικό) χρήμα σε μια ήδη υπερθερμασμένη αγορά, ευνοώντας και πάλι τους ιδιοκτήτες.
Είπε βέβαια πως «αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα», αλλά προσέθεσε πως «είναι πολύ καλό που αυξήθηκε η τιμή των ακινήτων».
Κατά τα άλλα, ο κ. Γεωργιάδης ασχολήθηκε στη νέα του αυτή τηλεοπτική εμφάνιση με το αγαπημένο του θέμα: το υπό κυκλοφορία βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα:
«Ο κ. Τσίπρας με κατηγορούσε σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία ως τηλεβιβλιοπώλη. Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Και κατέληξε να γίνει αυτός τηλεβιβλιοπώλης τώρα. Μια χαρά μάρκετινγκ κάνει να πουλήσει το βιβλίο του. Άρα, Αλέξη μου, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Κασσελάκης δηλώνει «φιλοσοφικά» κοντά στο ΠΑΣΟΚ και θεωρεί προσβολή για τα άλογα να λέμε ότι ο Τσίπρας έρχεται «καλπάζοντας»
Σε άλλα νέα, να πούμε ότι το πρωί της Τρίτης ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μετά από κάποιο καιρό την εμφάνισή του στη μικρή οθόνη· μιλάμε για έναν άνθρωπο που τα τελευταία δύο χρόνια ήταν κυριολεκτικά παντού στην τηλεόραση και τελευταία τον είχαμε χάσει, επομένως η παρουσία του στο στούντιο του ΣΚΑΙ, στην εκπομπή «Σήμερα», αποτελεί μια κάποια είδηση.
Και η αλήθεια είναι ότι ο κ. Κασσελάκης έδωσε κάποιες αξιωσημείωτες ατάκες. Ιδίως όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα, προκάτοχό του –ας μην το ξεχνάμε αυτό– στον προεδρικό θώκο του ΣΥΡΙΖΑ.
«Τα πράγματα θα αλλάξουν με φρέσκους ανθρώπους, με φρέσκο προσωπικό, με φρέσκιες ιδέες», είπε ο κ. Κασσελάκης, για να συμπληρώσει: «Ξυπνάτε κάθε μέρα και σκέφτεστε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα; Γιατί εγώ ξέρω πως ο κόσμος ξυπνάει και σκέφτεται πώς θα βγει ο μήνας».
Στη δε παρατήρηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται «καλπάζοντας», ο κ. Κασσελάκης είπε το εξής: «Νομίζω πως προσβάλλετε τα άλογα τώρα»…
Οσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι το Κίνημα Δημοκρατίας να υποαποδίδει, ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε τη διαφωνία του λέγοντας «αντιφάσκει με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο πεδίο. Ο κόσμος βλέπει ξεκάθαρες προτάσεις από μας και είμαστε το μόνο φρέσκο κόμμα που υπάρχει».
«Η συγκυρία στις επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετική», επέμεινε και εξήγησε: Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι δομική. Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα. Θα παίξουν ρόλο στο κράτος δικαίου. Και τρίτον, όσον αφορά στο 41% (της ΝΔ το 2023), δεν ήξερε κανένας τότε για το τεκμαρτό εισόδημα. (Η κυβέρνηση) κορόιδεψε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επιχειρηματίας» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος ρωτήθηκε και για τη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο συνεργασίας του και απάντησε ότι «κάθε κοινωνική δράση είναι και πολιτική. Προφανώς όταν έχεις κινητοποιήσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κάτι λέει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Καρυστιανού πως η αλλαγή θα έρθει από νέα κινήματα, με άφθαρτους ανθρώπους. Όσον αφορά στο κομμάτι των Τεμπών και το κράτος δικαίου, έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί στα κατηγορητήρια».
«Προφανώς οι σκοποί μας για το κράτος δικαίου συμπλέουν και θα έλεγα πως οι τομές που έχουμε προτείνει στο Κίνημα Δημοκρατίας είναι τεράστιες και μάλλον θα έβρισκαν και εκείνη και πολλούς σύμφωνους» πρόσθεσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.
Αντίθετα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «από τη στιγμή που δεν πρόσφερε ούτε λέξη για τα κατηγορητήρια, αλλά έπαιξε και παιχνίδια με υπογραφές τελευταία στιγμή, για να γίνει ένα σόου με το κατηγορητήριο, τελείωσε. Δεν υπάρχει βάση για να προχωρήσει (η συνεργασία)».
Ενδιαφέρον ωστόσο είχαν αυτά που είπε ο κ. Κασσελάκης για το ΠΑΣΟΚ: σημείωσε πως «φιλοσοφικά είμαστε πάρα πολύ κοντά αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συμφωνήσει έμπρακτα με τις δικές μας πολιτικές προτάσεις. Συζητήσεις έχουμε κάνει και με τους βουλευτές και τα στελέχη»….
H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πήρε δώρο μια φανέλα του Ολυμπιακού με το όνομά της
Γράφαμε τις προάλλες, εδώ στη Βαβέλ, για το πώς βρέθηκε στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για το ματς Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις της Euroleuge, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Οι μέρες πέρασαν και η ομάδα του Ολυμπιακού έδωσε στη δημοσιότητα και το αναμνηστικό δώρο που έλαβε η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα μας: μια φανέλα της ομάδας με το Νο7 και το μικρό όνομά της –Kimberly– την οποία παρέδωσαν στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οι ιδιοκτήτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλοι.
Για τους λάτρεις της στατιστικής, να πούμε ότι το Νο7 το φορούσε στον Ολυμπιακό ο Βασίλης Σπανούλης